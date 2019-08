Madagascar: Musique traditionnelle - Martin le Jaguar, nostalgique dans « Agny Aminay »

En 2014, il sort son premier album « Primbaiavy ». Le succès de la jaquette a fait de lui l'un des artistes les plus recherchés de la région Sofia. L'année suivante, il décide de collaborer avec des artistes en composant leurs mélodies. Désormais, il prépare son deuxième disque, « Agny Aminay », qui sortira à la fin de l'année.

Huit morceaux sont déjà sortis, mais Martin le Jaguar n'a pas encore finalisé son album. Dans ses morceaux, la richesse textuelle qu'il exprime est grande. La moralité et le civisme sont les sujets que développe cette formation originaire d'Antsohihy. La sonorité de l'artiste reflète sa personnalité : un homme joyeux, toujours souriant qui assume ses responsabilités, et surtout un itinéraire d'un villageois devenu grand musicien. Par ailleurs, le chanteur décrit entre autres la ville d'Antsohihy, un carrefour culturel, le berceau de l'Antosy. Une ville, là ou tout a commencé pour le chanteur. Alors, c'est normal si le mot « ngoma » (nostalgie) se répète dans ses chansons.

La musique forge l'homme. Martin Silas, plus connu sous son nom de scène Martin le Jaguar, ou tout simplement Martin, est un chanteur, compositeur, multi-instrumentiste et interprète. Il a commencé sa carrière musicale en tant que batteur d'une église FJKM dans sa ville natale. Martin le Jaguar est plus connu à travers le triangle du Nord par sa chanson « Solde 10 000 Ariary ». En 1992, il côtoie déjà les grands musiciens comme Tianjama. L'année suivante, il s'envole pour Nosy-Be Hell Ville et rejoint le groupe Challenger's. Après avoir acquis de l'expérience, il revient à Antsohihy, et adhère au groupe Liberty. En 1995, il décide de quitter sa région, et débarque à Antananarivo avec le grand maître Tianjama. Talentueux et habile, il se fait repérer par les grands chanteurs du « salegy » comme Ralay Robert. Après avoir séjourné un an à Antananarivo, il débarque à Andapa et devient membre du groupe Batman Music. Dès lors, il enchaîne des cabarets dans la partie septentrionale de l'île.

En 1999, il entretient une relation avec le chanteur, auteur et compositeur Dr JB. Ainsi, il est invité à rejoindre le groupe Jaguar 2. Le jeune artiste passe de joueur de batterie et commence à jouer du clavier. Il fournit des voix de soutien pour d'autres groupes comme les Mercenaires de Diego-Suarez. En 2003, il rencontre Din Rotsaka. Les deux hommes partagent le même objectif : faire connaître au monde entier la sonorité malgache. De Saint-Denis, en passant par Dzaoudzi, jusqu'à l'Hexagone, la musique traditionnelle malgache se fait entendre grâce à ces deux artistes. En 2005, il fonde le groupe Hontasavelogno avec le chanteur Flavien. Mais cela n'empêche pas l'artiste d'entretenir des relations avec le leader du groupe Rotsaka.

C'est en 2013 que Martin le Jaguar émerge sur la scène musicale malgache en tant qu'auteur, compositeur et pianiste. Sa ville natale, la tradition orale, les légendes dans son village, ainsi que la vie courante l'ont inspiré pour gagner de nouveaux terrains et atteindre de grandes hauteurs. Né d'une mère chanteuse et d'un père accordéoniste, le parcours éducatif en musique de Martin le Jaguar lui a permis d'être parmi les meilleurs musiciens.