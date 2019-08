Madagascar: Croissance démographique - Richard Randriamandrato préconise la régulation des naissances

La jeunesse de la population malgache pourrait être le levier de développement du pays.

La population malgache est passée de 12.238.914 habitants à 25.680.342 entre 1993 (année du second recensement général) et 2018 (année du troisième). Soit un taux de croissance annuel moyen de 3,01%.

L'augmentation annuelle de la population malgache est d'environ 368.244 habitants. C'est ce que relatent les résultats préliminaires du troisième Recensement général de la population et de l'habitat (RGPH 3). Rendu public à Anosy hier, le document dépeint une croissance « démographique accélérée ». Le taux de croissance démographique aurait connu une forte accélération entre l'année 1993 et 2018, peut-on lire dans ledit document. Ce qui pourrait amener à un dédoublement de la population d'ici 23 ans.

Une situation « intenable », d'après les explications du ministre de l'Economie et des finances, Richard Randriamandranto, lors d'une interview effectuée en marge de la publication des résultats préliminaires du RGPH 3. « Nous savons bien qu'on ne peut pas laisser la population se multiplier à un tel rythme. Il conviendrait de réguler cette croissance » note le ministre. Ce dernier également de faire savoir que « cela devrait permettre de faire face à une amélioration de l'environnement économique ». Il conviendrait toutefois de noter que la taille moyenne des ménages malgaches est de 4,2 individus, d'après toujours les résultats provisoires du RGPH3.

Jeune. Les résultats provisoires du troisième recensement général de la population et de l'habitat démontrent également que la tranche d'âge la plus large à Madagascar est comprise entre 0 à 14 ans. Une pyramide des âges qui est restée inchangée avec les années, si l'on se réfère toujours aux dires du ministre de l'Economie et des finances. Cette croissance démographique devrait se poursuivre dans les années à venir. Ce qui nécessite une prise de responsabilité de la part de tous les acteurs (gouvernementaux ou non). Il faut, en effet, nourrir, éduquer et garantir la santé de toutes ces âmes. D'où l'importance pour le gouvernement de revoir les politiques publiques des divers secteurs sociaux.

Entre autres, celle liée à l'éducation qui suscite actuellement un grand débat suite à l'annonce du retour à l'ancien calendrier par la nouvelle (ex) ministre. Compte tenu des projections relatives à la croissance de la population malgache, et avec les confusions qui existent actuellement autour du système éducatif malgache, l'éducation est plus que jamais un défi majeur pour la Grande Île.