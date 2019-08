Soudan: L'Ambassadeur de Jordanie - Le Soudan jouit d'énormes ressources économiques

Khartoum — L'ambassadeur du Royaume hachémite de Jordanie au Soudan, Mahmoud Al-Khaza'leh a déclaré qu'il existe d'excellentes relations entre les deux pays, soulignant les énormes ressources économiques dont dispose le Soudan, le plus important les projets agricoles, principalement le projet d'Al-Gazera et d'autres ressources naturelles telles que l'eau, les espaces, les minéraux et le pétrole.

L'Ambassadeur al-Khaza'leh a indiqué, dans une déclaration à la SUNA, que le monde entier dépende au Soudan grâce à ses ressources importantes, exprimant l'espoir que la prochaine phase témoignera de nouveaux succès économiques et que la priorité absolue consistera à investir avec les pays amis pour l'intérêt du pays.

Il a ajouté que les échanges commerciaux entre son pays et le Soudan était excellents au cours de la période précédente et qu'il y avait plus de 1500 investisseurs jordaniens, la plupart des hommes d'affaires ayant des différentes usines au Soudan, en plus des sociétés ayant contribué à la construction du Soudan, mettant l'accent sur l'échange dans le domaine de l'éducation où plus de 3 000 étudiants jordaniens étudient dans des universités soudanaises dans différentes disciplines.

Il a confirmé la poursuite des réunions du comité ministériel mixte entre les deux pays après la stabilisation de la situation au Soudan. "La dernière réunion du comité ministériel à Khartoum a eu lieu il y a deux ans et a débattu de tous les domaines économiques communs", a-t-il déclaré, souhaitant que le comité soit réactivé peu de temps après la formation du gouvernement.

Il a ajouté que nous espérons voir un nouveau Soudan et prospère qui pourrait être un modèle à suivre pour tous les autres pays.