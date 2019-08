Madagascar: Retrouver un esprit de concorde et d'unité

La visite du pape à Madagascar à partir du 6 septembre prochain est l'événement de cette année, si ce n'est celui de ce début du XXIème siècle Après celle de Jean Paul II, en 1989, la venue du pape François peut être considérée comme une bénédiction divine. Les Malgaches, qu'ils soient chrétiens ou non, vont s'unir pour accueillir ce souverain pontife dont la simplicité touche tous ceux qui l'approchent. Durant les deux jours où il foulera le sol malgache, régnera un esprit de concorde et d'unité.

Le souvenir de la visite du pape Jean Paul II est encore très vivace dans l'esprit de tous ceux qui ont vécu les moments de communion lors de la grande messe d'Antsonjombe. Aujourd'hui, c'est un autre souverain pontife qui va rencontrer les Malgaches. Il ne vient pas seulement pour les catholiques, mais pour tous, chrétiens et non chrétiens. Les préparatifs de l'accueil qui lui sont réservés sont à la mesure de l'événement Il sera reçu comme un chef d'Etat avec des conditions drastiques de sécurité, mais malgré le protocole très strict, la population pourra recevoir sa bénédiction. Durant son court séjour, il rencontrera les plus hauts dignitaires de l'Etat et les membres de la société civile avec qui il devrait avoir des échanges très fructueux.

Il pourra avoir alors une vision assez claire de la situation à Madagascar. On ne pourra pas cacher la grande pauvreté qui règne dans le pays et les inégalités criantes au sein de la société. Le pape ne s'affichera cependant pas en donneur de leçons. Tous écouteront avec attention son homélie car il y glissera certainement un message. Pour les Malgaches, cette venue du pape est l'occasion de vivre pleinement l'esprit de fraternité et de partage que son pontificat suggère. Les Malgaches l'avaient déjà retrouvé, dans un tout autre domaine, avec l'épopée des Barea à la CAN 2019. Le pays tout entier devrait y puiser une nouvelle force pour aller de l'avant