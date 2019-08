Madagascar: Gouvernement - Rentrée de classe aujourd'hui

Les ministres entament ce jour un second semestre décisif.

Les 22 ministres reprennent ce mercredi 07 août le chemin de Mahazoarivo et d'Iavoloha pour entamer un second semestre qui s'annonce décisif pour l'examen de passage de fin d'année.

C'est aujourd'hui la rentrée pour les membres de la classe gouvernementale après 6 jours de vacances alternées entre juilletistes et aoûtistes. A l'exception des 5 ministres respectivement en charge de la Défense nationale, de la Sécurité publique, de la Gendarmerie, de l'Intérieur et de la Justice qui ont été « collés » dans leurs bureaux et sur leurs portables.

Punition. Il y a aussi des ministres qui se sont privés volontairement de vacances pour faire sans doute du rattrapage après le premier semestre pour lequel ils auraient peut-être reçu des observations genre « Peut mieux faire ». Sous peine d'être remis à leur famille à la fin du second semestre où ils ne pourront plus faire du bachotage lors de l'examen d'évaluation des résultats. Avec ce que cela suppose de risque de punition pour ceux qui récoltent de mauvaises notes et/ou ne remettent pas leurs copies à temps. La consigne étant de « Travailler à Grande Vitesse » pour éviter de ne plus embarquer à bord du TGV après le terminus de fin d'année.

Interros et DS. En attendant, les ministres auront deux interros et/ou DS toutes les semaines. Et ce, à travers les conseils de gouvernement et de ministres qui reprennent à partir de ce jour après un break de deux semaines. Finie la période d'essai de 6 mois. Le programme sera plus chargé au cours du second semestre qui commence aujourd'hui pour les 22 ministres. Y compris la nouvelle de la classe qui est d'ailleurs un professeur d'université quoique cela n'ait pas été un atout pour son prédécesseur qui n'excellait pas en matière de communication.

Contrairement à d'autres qui multipliaient les effets d'annonce quitte à parler pour ne rien dire et surtout ne rien faire. Le maître d'Iavoloha fera probablement sien l'esprit du slogan d'un de ses anciens mentors, « Ny Asa Vita no Ifampitsarana ». Les membres du gouvernement seront jugés sur ce qu'ils auront fait ou n'auront pas fait. En tout cas, il est peu évident qu'à la fin du second semestre, il n'y aura encore qu'un seul recalé parmi les ministres peu calés.