Madagascar: Début des examens pour les écoles catholiques

Dorénavant, les élèves des écoles catholiques passeront des examens du CEPE, BEPC et bac « catholiques ».

A partir de cette année scolaire, les candidats aux trois principaux examens officiels, à savoir le CEPE (certificat d'études primaires élémentaires), le BEPC (Brevet d'études du premier cycle) et le baccalauréat, issus des écoles catholiques passent des sessions spécialement réservées aux écoles catholiques. Hier, 06 août, c'était aux élèves des classes de 7e des écoles catholiques, d'ouvrir les hostilités avec la session du « CEPE catholique ». Une journée d'examen qui est considérée comme un examen blanc de plus par les élèves. Il en est de même pour le BEPC et le bac catholiques, dont les épreuves auront lieu prochainement. Ces examens catholiques seront sanctionnés par un diplôme délivré par l'éducation catholique.

Il s'agit ainsi d'une disposition totalement en interne, qui ne concerne que les élèves des établissements scolaires catholiques à Madagascar. La démarche, inédite, permet de situer le niveau des élèves de l'ensemble des écoles catholiques dans le pays, et de renforcer par la même occasion les préparatifs des élèves aux examens officiels. Cependant, le fait de passer ces examens, de les réussir ou non, ne dispense en aucun cas les élèves de passer les épreuves officielles du CEPE, du BEPC et du baccalauréat de l'éducation nationale. D'ailleurs, les résultats de ces examens catholiques ne seront communiqués par les responsables qu'après les sessions des examens officiels.