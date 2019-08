Cote d'Ivoire: Babily Dembélé réconcilie des ex-combattants pro Gbagbo et pro-Forces Nouvelles

Babily Dembélé, Président du Congrès ivoirien pour le développement et le progrès (CIDP) vient de réussir un beau coup à la veille de la fête de l'Indépendance de la Côte d'Ivoire. A son initiative, des ennemis d'hier ont décidé de se réconcilier et de se voir désormais en amis, en frères.

Mieux, ils s'apprêtent à sillonner ensemble, toujours à l'initiative du Président du Cidp, les villages et hameaux de la Côte d'Ivoire pour prôner la paix, la réconciliation, le pardon et la fraternité entre les populations.

La rencontre dite de « prise de contact » les deux parties a eu lieu le lundi 5 août 2019, au siège du Cidp, à la riviera M'Pouto (Cité Ciad).

Une rencontre marquée par des témoignages, des aveux et des propos émouvants tenus par des ex-combattants des deux camps.

Pour Claude Bléka, président de l'amicale de solidarité des ex-détenus de la crise post-électorale en Côte d'Ivoire, qui conduisait le groupe des ex-combattants pro-Gbagbo, cette initiative est historique.

« Je salue cette initiative du Président du Cidp. Elle est noble et historique. Mes camarades sommes heureux d'être associés à une telle initiative. Nous ne voulons plus de division entre les fils et les filles de la Côte d'Ivoire.

Nous avons fait plus de 7 ans de prison. Par la grâce de Dieu, nous sommes libérés aujourd'hui. Nous ne voulons plus replonger dans cette crise. Nous voulons une Côte d'Ivoire réconciliée avec elle-même, des ivoiriens unis et solidaires.

Nous voulons la Côte d'Ivoire des années 1960. Nous sommes prêts à sillonner le pays, ensemble, avec nos frères démobilisés pour apporter notre contribution à la réconciliation entre les ivoiriens », a-t-il affirmé.

Dans le même sens, Ouattara Issouf, président de la fédération des associations des ex-combattants de Côte d'Ivoire a exprimé son regret d'avoir pris part à cette guerre. « J'ai combattu aux côtés des Frci, pendant la crise post-électorale de 2011.

Je regrette amèrement. Je serai donc heureux d'apporter mon grain de sel à la réconciliation des ivoiriens. Je ne veux plus jamais tirer sur mon frère ivoirien. Mes camarades et moi ne voulons de division entre les enfants de ce pays », insiste-t-il.

Pour sa part, le président du Cidp, Babily Dembélé a appelé les deux parties à se pardonner. Et à tout mettre en œuvre, afin qu'on n'en arrive plus aux armes en Côte d'Ivoire, quel que soit le problème. « Le combat que je veux mener, c'est celui de la paix et de la réconciliation entre les ivoiriens.

Nous devons nous réconcilier. Nous devons cultiver la paix, la tolérance, le pardon comme par le passé. Refusons les armes. Je vais organiser bientôt une grande sortie, avec vous, les deux parties, pour prôner la paix et la réconciliation.

Je vous demande de vous pardonner les uns les autres et de faire la paix entre vous. Nous ne devons plus jamais revivre ce que nous avons vécu en 2011. Cela n'est pas digne des ivoiriens », a-t-il martelé.