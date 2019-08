Cote d'Ivoire: 3e édition du Festilamé - Irho La Mé en fête

Les populations de Irho La Mé, village de 4000 âmes situé à une trentaine de km d'Abobo sur l'axe Abidjan - Alépé, vont célébrer, du 16 au 18 août, la 3e édition du Festilamé. Plateforme de retrouvailles et de réalisation de projets sociaux et communautaires des enfants et amis de ce village.

C'est une initiative des fils de Irho La Mé. Elle a lieu tous les 2 ans depuis 2015, date de la première édition. Pour expliquer le contexte et présenter les grands axes de cet évènement, Karim Sanogo, président du comité d'organisation, était face à la presse, le 5 août, à Adjamé.

«Le Festilamé est, avant tout, un cadre de retrouvailles des enfants de Irho La Mé, aujourd'hui répartis aux 4 coins du monde. Le festival nous offre l'opportunité de poser des actions de développement dans la cité qui nous a vu naître», a-t-il expliqué.

Poursuivant, il a indiqué que la création d'une mutuelle de développement est un projet prioritaire pour les organisateurs du festival qui l'ont inscrit au cœur des activités.

C'est donc à dessein que cette 3e édition est placée sous le thème : «Quelle mutualité pour la population d'Irho La Mé ?» Plus de 5000 festivaliers sont attendus.

Le programme des festivités s'articulera autour de 2 grands axes. D'une part, des activités de réjouissance et, d'autre part, des actions sociales et de développement. Le volet festif prévoit, entre autres, des matchs de gala, un bal poussière, une kermesse et des prestations d'artistes.

Au niveau des actions sociales, les organisateurs annoncent un don de 4000 livres en prélude à la construction de la future bibliothèque du village.

Des actions de salubrité ainsi que des dons au dispensaire local figurent en bonne place dans le calendrier. Cette édition est placée sous le parrainage du maire d'Adjamé, Soumahoro Farikou.