Mozambique: Le conseiller fédéral Ignazio Cassis assiste au Mozambique à la cérémonie consacrée à la signature de l'accord de paix soutenu par la Suisse

communiqué de presse

Berne, Suisse — BERNE, Suisse, 06 August 2019 / PRN Africa / -- «Aujourd'hui est un jour historique pour le Mozambique. L'accord de paix constitue la pierre angulaire de la stabilité du pays et, par conséquent, de toute cette région d'Afrique», voici ce qu'a affirmé en substance le conseiller fédéral Ignazio Cassis à Maputo après la signature de l'accord entre le parti au pouvoir, le Front de libération du Mozambique (Frelimo), et le parti d'opposition Résistance nationale du Mozambique (Renamo). « La Suisse a pu, une fois de plus, fournir une précieuse contribution en mettant sa neutralité, ses bons offices et l'engagement de ses diplomates au service de la paix. »

Lors de ses entretiens avec le président de la République Filipe Jacinto Nyusi et avec son homologue José Condungua António Pacheco dans le cadre de la cérémonie, le chef du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) a assuré ses interlocuteurs que la Suisse continuera de soutenir le processus de paix et le développement du pays. Le président du Mozambique a quant à lui salué la qualité et l'efficacité de la diplomatie helvétique.

La Suisse a présidé le groupe de contact

Lors de la reprise du conflit interne armé en 2013, la Suisse a proposé ses bons offices au Mozambique. À la demande du président Filipe Jacinto Nyusi et du chef de l'opposition Afonso Dhlakama, elle a pris les rênes du groupe de contact international qui accompagnait le dialogue entre les deux parties. Le processus de paix soutenu par la Suisse a permis d'établir une trêve temporaire à partir de décembre 2016, suivie au mois de mai 2017 de la première trêve de durée indéterminée convenue entre les parties depuis 2013. Une trêve désormais pérennisée par l'accord de paix.

En réponse à l'engagement de la Suisse, le secrétaire général de l'ONU António Guterres a nommé le 8 juillet 2019 l'ambassadeur de Suisse à Maputo, Mirko Manzoni, au poste d'envoyé personnel pour le Mozambique. «Cette nomination met non seulement en évidence le rôle actif joué par la Suisse dans le processus de paix en cours au Mozambique, mais rend également hommage au courage de notre ambassadeur et à notre engagement de longue date au sein de l'ONU» a relevé le conseiller fédéral Ignazio Cassis.

Le chef de la diplomatie helvétique est accompagné dans son voyage par le conseiller aux États PLR Damian Müller et le conseiller national UDC Thomas Aeschi.

