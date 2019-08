Afrique: CAN 2021 - La CAF a demandé à l'Algérie de se tenir prête, réitère Salim Bernaoui

Assistera-t-on pour une 2ème fois à un retrait de l'organisation de la CAN au Cameroun? La CAF aurait pris des dispositions en amont pour la CAN 2021. Il y a quelques semaines, le ministre algérien de la Jeunesse et des Sports Raouf Salim Bernaoui a lâché la bombe. Hier en conférence de presse, il l'a martelé.

« Oui, je le redis, il a été demandé à l'Algérie si elle pouvait organiser la CAN 2021», a-t-il réitéré. Avant d'ajouter : «Vous savez, la CAF ou même la FIFA pour la Coupe du Monde doivent avoir des plans B, C ou D pour parer à toutes les éventualités. Après, il n'est pas sûr qu'ils les utilisent. Ce qui est sûr, c'est que l'Algérie a les moyens d'organiser cette CAN sans même attendre la réception des quatre nouveaux stades qui sont actuellement en construction. Ça sera l'occasion pour réhabiliter nos stades actuels et remettre le gazon naturel dans certaines enceintes ».

« On a eu le feu vert des autorités et on a transmis cela à la FAF, qui a de son côté informé la CAF. On souhaite vraiment que le Cameroun organise cette CAN mais dans le cas contraire, l'Algérie sera prête. Notre pays est la grande maison des Africains. Tout le monde est le bienvenu », a-t-il conclu.

Après que le Président de la Fécafoot a éteint l'incendie, le ministre algérien des Sports en remet une couche. La CAF, responsable de ce flou autour de l'organisation de la CAN 2021 selon Bernaoui, ne s'est pas publiquement prononcée. Affaire à suivre...