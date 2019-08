Cameroun: Nord-Ouest/Sud-Ouest - Des élites encouragent la reprise des classes

Les anciens du Federal Government Secondary School de Mamfe ont lancé un appel samedi dernier à Yaoundé, pour demander aux élèves et aux parents de briser la peur.

Le collectif des anciens élèves de la Fédéral Government Secondary School of Mamfe s'est réuni samedi dernier à Yaoundé pour ses 50 ans d'amitié. Derrière cette célébration, s'adosse un contexte. Celui de la crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. En cette veille de rentrée scolaire 2019-2020, les fils et filles de cette partie du pays ont appelé les parents et les élèves à coopérer pour reprendre le chemin de l'école en septembre prochain. «Si nous n'étions pas allés à l'école, alors nous ne serions pas ce que nous sommes aujourd'hui », a expliqué l'honorable Joseph Mbah Ndam, élite. Le collectif ainsi réuni, entend mobiliser des fonds pour accompagner les pouvoirs publics dans la reconstruction des bâtiments administratifs du lycée de Mamfe.

Lesquels ont été détruits par les sécessionnistes. Cet accompagnement va également se décliner à travers des appuis aux élèves et étudiants. Notamment avec des fournitures scolaires, des bourses, entre autres. L'éducation étant essentielle pour le développement individuel mais également pour celui d'une société, le souhait de ces hommes et femmes est de revoir leurs enfants et petits-enfants retourner à l'école en toute sérénité. « On comprend qu'il y a un problème sécuritaire sur le terrain. On comprend que les parents ont peur. Mais nous les encourageons à laisser leurs enfants fréquenter. Parce que c'est pour leur intérêt, celui de la communauté et du pays tout entier», a relevé Patrice Nde Ateh, membre du collectif.

Toujours dans la même perspective, il sera question pour ce collectif d'effectuer des descentes sur le terrain afin de sensibiliser les populations. En célébrant leur 50 ans, beaucoup n'ont pas oublié leurs débuts. « A l'époque du fédéralisme, il n y avait que deux collèges bilingues au Cameroun. À Moliko et à Yaoundé. Nous étions Censés venir à Yaoundé pour poursuivre nos études secondaires. A notre arrivée, nous sommes renvoyés à Mamfe pour commencer une nouvelle école. Nous sommes ainsi les tous premiers élèves du troisième collège bilingue créé à Mamfe. Nous sommes devenus les tout-premiers élèves à rester en ville. Nous avons eu une expérience de souffrance ensemble, et c'est pour cela que nous restons unis », a témoigné Joseph Mbah Ndam.