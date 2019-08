Cameroun: Prévention routière - Attention, chaussées glissantes !

La gendarmerie nationale a sensibilisé les automobilistes sur les dangers liés aux pluies sur les Nationales 3 et 5.

Carrefour Bekoko, à la sortie Ouest de Douala, ce dimanche 4 août 2019. On est aux environs de 14h 30 et un évènement vient de ralentir le trafic et les activités de commerce sur les lieux. Un accident de la circulation, sans victime heureusement. La foule converge vers un véhicule rouge de marque Toyota, qui vient de casser un poteau électrique, ce qui a stoppé sa course folle. Un cas qui est l'une des raisons d'être de la campagne de prévention routière « Contrôle-Surveillance- Répression » menée par le Secrétariat d'Etat à la Défense chargé de la gendarmerie : réduire le nombre d'accidents, de blessés et de morts sur les routes camerounaises.

Une opération hebdomadaire sur le triangle dit « de la mort » Douala-Yaoundé-Bafoussam- Douala. Et qui revient toutes les trois ou quatre semaines dans les environs de la cité économique. Cette fois, ce 4 août, un facteur est venu modeler le travail des détachements Alpha sur la Nationale N°3 et Bravo sur la RN5 : la saison des pluies avec des chaussées glissantes. Pour les équipes du colonel Jonathan Mbah, chef du détachement Alpha stationné après le pont sur la Dibamba, et du lieutenant-colonel Etienne Célestin Zambo Nguema, chef du détachement Bravo en poste pas loin de Souza, il s'agissait d'insister sur l'état des pneus, la vitesse, la visibilité, etc.

Et le constat n'est pas positif, comme l'explique le colonel Etienne Célestin Zambo Nguema, chef du détachement Bravo : « Les usagers ne respectent pas les limitations de vitesse. On les sensibilise, sans succès. Vous avez pu voir comment les gens forcent le dépassement pendant que nous les amenons à ralentir. En plus de l'excès de vitesse, les infractions les plus constatées sont le non port de la ceinture de sécurité, les roues usées. » Conséquence: à côté de la sensibilisation, il y a eu des paiements d'amendes dont le plafond est de 25 000F. Et pour les automobilistes qui ne pouvaient pas s'acquitter de leur contravention, ils ont été auditionnés et seront convoqués au niveau du parquet.