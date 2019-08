Cameroun: Enseignement privé de base - Il faut des écoles confortables

La 14e Commission nationale ouverte hier à Yaoundé par le Pr. Laurent Serge Etoundi Ngoa vise à assurer une éducation de qualité dans un environnement sain et agréable à vivre.

14.126 établissements privés de base recensés au Cameroun en 2017, avec plus de 3000 dans le seul département du Mfoundi. Ces statistiques, qui ne sont pas les plus récentes parlent d'elles-mêmes. L'enseignement privé de base participe à n'en point douter à l'éducation des milliers d'enfants au Cameroun. Mais à côté de cet appui indéniable, ce secteur a encore des efforts à faire. Car si certaines de ces écoles font la fierté du privé, d'autres fonctionnent sur des sites à risques et des superficies non réglementaires.

Les infrastructures sont en état de délabrement, sans luminosité, aires de jeux et parfois à proximité des débits de boisson, stations d'essence et autres établissements dangereux. D'autre part, les enseignants sont payés en deçà du Salaire minimum interprofessionnel garanti (Smig). Leur couverture sociale est aléatoire. Les aspects contractuels sont non seulement mal façonnés et pas respectés... Et pour le Pr. Laurent Serge Etoundi Ngoa, ministre de l'Education de base (Minedub), il faut que les choses changent. C'est en tout cas l'objectif visé par les travaux de la 14e Commission nationale de l'enseignement privé de base ouverts hier à Yaoundé.

Ceci sous le thème : « L'amélioration de l'environnement scolaire pour une éducation de qualité dans l'enseignement privé de base : diagnostic et perspectives. » En présence des représentants de cet ordre d'enseignement et des ministères partenaires, le Minedub a clairement relevé qu'il est question d'identifier les obstacles qui entravent le bon fonctionnement de ces structures afin d'en proposer les solutions. Avant d'en arriver là, le Pr. Laurent Serge Etoundi Ngoa a demandé « pourquoi nos écoles sont encore créées dans des cadres étroits ?

Désormais, nous veillerons à ce que toute création d'établissement présente d'abord un environnement physique acceptable. Nous ne voulons plus avoir des écoles bâties sur 500 mètres carrés. On pourra tolérer 1500 », a martelé le ministre, avant d'appeler les promoteurs à avoir des ambitions mesurées. Les assises qui s'achèvent ce mercredi à Yaoundé visent en général à assurer une éducation de qualité dans un environnement sain et agréable à tous les acteurs de la chaîne scolaire.