Cameroun: Lutte contre la contrefaçon - Du faux Martini saisi

Ces liqueurs frelatées ainsi que des vignettes étaient stockées dans un domicile au quartier Odza à Yaoundé.

Des dizaines de cartons de Martini rouge et blanc entreposés à même le sol dans un coin du salon. Jute à côté, des rouleaux de fausses vignettes. Ces articles et produits ont été découverts dans le domicile d'une dame au lieu-dit Borne 10 Odza à Yaoundé dans la nuit du 31 juillet au 1er août dernier par le ministre du Commerce (Mincommerce), Luc Magloire Mbarga Atantanga et les équipes de la brigade nationale des contrôles et de la répression des fraudes de son département ministériel.

C'est un voisin de cette « usine » à liqueurs qui a dénoncé son existence, intrigué depuis un moment par les chargements et déchargements intempestifs de cartons dans des véhicules. Selon le chef de la brigade des contrôles du Mincommerce, Barbara Elemva-Amana, les premières déclarations de la dame incriminée font comprendre que les liqueurs proviendraient de la Guinée équatoriale, bien qu'aucun document en sa possession ne l'atteste. Pour y voir plus clair, ladite boisson a été humée par des éléments de la brigade.

Mais l'on a observé qu'à l'odorat, il n'y avait qu'un petit soupçon de parfum de Martini. Pour plus de précisions, la même équipe a interrogé le code barre, qui, finalement ne correspondait pas aux informations affichées sur lesdites boissons. Ce qui a fait dire au Mincommerce que la dame, en plus de faire de la contrefaçon en vendant de la boisson impropre à la consommation. Elle se livre également au commerce illicite de liqueurs, puisque qu'elle est sans autorisation d'exercer cette activité.

En plus de cela, elle est trempée dans un réseau parallèle d'approvisionnement en vignettes et donc, c'est de la fraude fiscale. Prise en filature depuis quelques jours par les éléments de la brigade, la concernée avait également des stocks de whisky frelaté dans son camion de livraison. Malheureusement, profitant d'un moment de confusion, la faussaire trouvée sur les lieux s'est enfuie. Son domicile a par contre été scellé et la boisson saisie.