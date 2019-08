Congo-Kinshasa: Les consultations pour la formation du gouvernement ont débuté

Les consultations officielles pour la formation du gouvernement en République démocratique du Congo commencent ce mercredi 7 août. Le nouveau Premier ministre Sylvestre Ilunga va recevoir les chefs de délégation de Cach et du FCC. C'est une première étape mais il y en aura d'autres.

Le président Félix Tshisekedi et son Premier ministre ont déjà consulté et reçu différentes personnalités, depuis la fin des négociations sur la répartition des postes entre les coalitions du nouveau et de l'ancien chef d'État.

Là, on insiste de part et d'autre sur le caractère formel de ce dernier cycle de consultations qui devraient amener à la formation du gouvernement.

Mais ça fait sept mois qu'on entend ces mêmes mots : la composition devrait être connue dans les tout prochains jours, dimanche, au plus tard le 15, assure un proche du président.

Un gouvernement composé de 65 membres ?

Premier jour, ce mercredi, Sylvestre Ilunga reçoit d'abord Jean-Marc Kabund, premier vice-président de l'Assemblée et chef des négociateurs de Cach et Nehemie Mwilanya, l'ancien directeur de cabinet et coordonnateur du FCC de Joseph Kabila. 10 délégués maximum par coalition, c'est plus que les équipes de négociations, sans doute parmi eux figurent les principaux prétendants ministres.

Le chef du gouvernement devrait aussi recevoir la société civile, en attendant de recevoir les listes définitives des deux coalitions. La réunion du jour devrait permettre de poser les règles.

Trois noms seront-ils proposés aux deux chefs de l'exécutif ? C'est ce qu'on souhaiterait du côté de Cach. Mais « le Premier ministre va nous instruire », précise-t-on du côté des délégations.

23 postes pour la coalition présidentielle, 42 pour celle de l'ancien président. Avec 65 membres, ce gouvernement sera l'un des plus pléthoriques de la RDC, ça continue de faire peu d'élus pour beaucoup de prétendants.