Algérie: Marcia Small - «L'accès au financement est un des grands défis auxquels sont confrontées les ONG»

Quelles organisations non gouvernementales (ONG) bénéficient de votre formation ?

Nous sommes heureux de travailler avec six ONG : Kolektif Rivier Nwar, Maison Familiale Rurale du Nord, Southern Handicapped Association, APEIM, Ti Diams et SOS Femmes, qui contribuent dans divers secteurs.

Les ONG sont-elles essentielles dans un état démocratique ?

Tout à fait. Nous croyons que la construction de sociétés démocratiques est comme le tabouret africain traditionnel à trois pieds. Il nécessite une société civile active, un gouvernement réceptif et un secteur privé juste et équitable. En outre, les ONG sont les yeux et les oreilles de notre société dans son ensemble. Elles relient les collectivités au secteur des affaires et au gouvernement

Le PM mauricien a annoncé dans le Budget 2019-20 que le gouvernement a alloué Rs 138 M au fonctionnement des écoles spécialisées et Rs 20 M pour fournir un soutien personnalisé et ciblé aux élèves du programme élargi. Permettre aux ONG de travailler avec le gouvernement, est-ce une bonne idée ?

Je ne suis pas en position de commenter les décisions que le gouvernement prend, car je ne suis pas citoyen de ce pays. Toutefois, nous félicitons le gouvernement mauricien d'avoir fait la promotion d'une politique inclusive qui permettra aux enfants en situation de handicap d'avoir accès aux écoles et aux jeunes qui ne réussissent pas aussi bien que les autres sur le plan scolaire de se faire une place dans le paysage économique.

Si nous prenons en compte des données de Statistics Mauritius, nous constatons que plus de Rs 140 M et de Rs 159 M ont été allouées respectivement pour les années 2017-18 et 2019-20 à l'éducation. Cela indique clairement que les ONG doivent jouer leur rôle aux côtés de tous les autres acteurs du secteur.

Quelles formations offrez-vous ?

Nous avons à saluer celle qui est derrière ce projet, Renuka Jacquette, responsable de Corporate Social Responsibility à la Barclays. Barclays Mauritius a lancé un programme innovant, The Colours of Life, qui a soutenu le développement d'ONG émergentes au cours des sept dernières années. Nous sommes ici pour assister à la prochaine phase du programme qui est de former les anciens lauréats des Colours of Life Awards à être des mentors pour les futurs gagnants de ce programme.

Le mentorat est une façon excitante pour les ONG d'apprendre et de partager leurs défis et leurs réussites de manière non compétitive et positive. Avec l'espace de financement changeant, il est devenu essentiel pour les ONG d'établir des partenariats entre elles. Grâce au mentorat, à la confiance et à la communication, les compétences nécessaires pour établir des partenariats sont renforcées.

Que pensez-vous des Colours of Life Awards ?

Ce concours est novateur. The Colours of Life Awards offre aux ONG émergentes un environnement concurrentiel sain pour qu'elles puissent «se mettre en valeur» auprès des donateurs, il leur donne l'occasion d'apprendre les unes des autres et elles rehaussent leur image de marque. Renuka Jacquette a dit, qu'au fil des ans, les récipiendaires des The Colours of life Awards ont réussi à obtenir d'autres subventions. C'est très impressionnant et c'est un jalon important pour eux. Maintenant, grâce à cet effort supplémentaire, ceux qui ont déjà gagné pourront à leur tour encadrer les nouveaux lauréats. Le travail de groupe, d'une part, renforcera le secteur dans son ensemble et, d'autre part, offrira une occasion supplémentaire d'apprendre et de partager.

Êtes-vous à votre première visite à Maurice?

Oui ! Et j'aime beaucoup ce pays. Je dois revenir !

Quels sont les problèmes sociaux sur lesquels nous devrions davantage nous pencher ?

Les cinq plus gros problèmes à Maurice, selon un sondage réalisé par l'express et DCDM Research en octobre 2014, étaient le chômage (58,2 %), la pauvreté (42,7 %), le manque de pouvoir d'achat (27,2 %), l'ordre public (19,3 %) et l'éducation (15 %). En général, les facteurs entourant le chômage ont un lien avec l'éducation, et cela demeurerait un domaine d'intérêt clé.

Quels sont les problèmes auxquels les ONG font face ?

L'un des plus grands défis auxquels sont confrontées les ONG dans le monde est l'accès au financement. Il leur faut être plus créatives, identifier de nouveaux partenaires locaux (pas seulement des donateurs internationaux) et développer des méthodes multiplateformes pour engager leurs donateurs et clients. Ce qui signifie qu'elles doivent se concentrer sur l'élaboration de propositions et développer des outils de collecte de fonds locaux qui incluraient une approche intégrée de communication et de marketing pour leur bon fonctionnement.

Bio express

Originaire de Johannesburg, en Afrique du Sud, Marcia Small, 49 ans, est spécialisée dans le développement de start-ups et d'ONG. Elle est également spécialisée en développement communautaire, en investissement social, en bénévolat des employés et dans le développement des jeunes. The Gathering 4.0, l'agence dont elle fait partie, compte collectivement 80 ans d'expérience dans les domaines de l'investissement social, de l'inclusion (handicap et LGBTIQ), du marketing et de la gestion de programmes.