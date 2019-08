Congo-Brazzaville: Athlétisme - Brazzaville remporte les championnats nationaux

Avec soixante- cinq médailles dont trente -sept en or, vingt- et- un d'argent et sept de bronze, Brazzaville a logiquement dominé la compétition devant les deux départements qui ont complété le podium, à savoir la Bouenza et Pointe-Noire.

La 25e édition des championnats nationaux d'athlétisme s'est disputée du 2 au 4 août au stade de l'Unité à Kintélé. C'est pour la première fois, a signalé Jean Baptiste Ossé, président de la Fédération congolaise d'athlétisme (FCA) que la compétition se déroule dans les installations construites pour les 11e Jeux africains. La compétition a opposé les meilleurs athlètes du pays, sélectionnés sur la base de leurs performances réalisées au cours des championnats départementaux et des quatre zones de développement initiées par la FCA.

« Cette 25e édition a le mérite de réunir en version junior et senior dames et messieurs les athlètes issus de douze départements du Congo sans oublier les quatre- vingt -dix officiels techniques retenus pour valider pendant la compétition les performances des différents concurrents », a précisé le président de la FCA. La participation de Jennifer Batu, athlète congolaise de la diaspora, a donné plus de valeur à cette compétition.

Sur le plan technique, les athlètes de Brazzaville ont confirmé tout le bien qu'on pensait d'eux. Ils ont obtenu trente -sept médailles dont dix -neuf ont été glanées par ceux du club Union sport. Patronne Kouvoutoukila s'est imposée à la fois aux 100 m juniors dames en 13.51 et aux 200 m juniors en 27.18. Nicke Miyalou a dominé les 200 m cadets messieurs en 22.94. Evedieu Samba a gagné les 400 m cadette en 1.02.22 et 400 m haies de la même catégorie en 1.07.07.

Chez les juniors messieurs, Christ Balouti a occupé le premier rang en 51.45. Chardevie Léonce Missamou a gagné l'or dans les 800 m seniors dames en 2.23.64. Dans les 1500 m seniors, Union sport par l'entremise de Gerlucherie Matsogny et Alex Ngouari Mouissi a pris le meilleur. La première a réalisé une performance de 4.48.73 puis le deuxième a fait 3.51.05. Le disque junior hommes a renforcé la performance d'Union sport dans cette compétition grâce notamment à Prince Kibaya avec ses 25.70m.

Outre Union sport qui a fait le paquet, l'Etoile du Congo s'est classée deuxième au classement général par clubs avec ses huit médailles d'or devant Patronage avec cinq or.

Loutété classée parmi les cinq meilleurs clubs de la compétition a permis à la Bouenza d'occuper le deuxième rang du classement par département avec quatre médailles d'or, cinq d'argent et une de Bronze. Ce département s'est distingué dans les 800 m cadettes par l'entremise de Nkaya Tsona de Loutété qui a dominé l'épreuve en 2.27.52 alors que Mabiala Kengué dominait les 1500 m cadette en 5.11.08 et les 3000 m en 11.05.39. Ngoko Mouyabi a dominé les Brazzavillois dans les 10000m seniors avec un temps de 32.00.85. Pointe-Noire a complété le podium avec trois médailles d'or, huit d'argent et dix de bronze. Likouala avec deux médailles d'or, une d'argent et deux de bronze se classe quatrième devant le Pool une médaille d'or. Les autres départements ont terminé la compétition sans glaner la moindre médaille d'or.

« Dans l'exécution de la feuille de route prescrit par le conseil, nous avons pris l'engagement de participer à la plupart des compétitions tant sur la scène mondiale qu'au niveau de la Confédération africaine d'athlétisme », a souligné Jean Baptiste Ossé