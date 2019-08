Congo-Brazzaville: ACP-Interpol - Les deux institutions renforcent leur coopération

Dans le cadre du renforcement de la coopération entre le groupe Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP ) et l'Organisation internationale de police criminelle (Interpol), le représentant spécial auprès de l'Union européenne (UE) de cette dernière, Pierre St. Hilaire, a rendu visite au secrétaire général ACP, Patrick Gomes, et au Comité des ambassadeurs ACP à la Maison ACP à Bruxelles (Belgique).

Pierre St. Hilaire a exposé la vision et les objectifs de son organisation. Puis, il a souligné la nécessité pour Interpol de renforcer sa coopération avec le Groupe ACP, étant donné qu'il s'agit du plus grand groupe transcontinental de pays en développement composé de 79 pays membres. Il a présenté un certain nombre d'exemples d'actions d'Interpol dans les pays ACP, principalement dans le domaine du renforcement des capacités, comme la formation des services de sécurité locaux en matière de médecine légale et d'identification des corps, notamment lors du tremblement de terre de 2010 en Haïti et du récent accident de la compagnie Ethiopian Airlines à Addis-Abeba (Éthiopie ).

Le représentant spécial de l'Interpol auprès de l'UE a rappelé que le rôle principal de cette organisation est de mettre en relation les forces de police du monde entier pour résoudre les crimes internationaux. Il a aussi évoqué la représentation populaire et les perceptions erronées concernant Interpol en attirant l'attention sur le fait que l'organisation internationale de police criminelle ne porte atteinte en rien à la souveraineté de ses 194 pays membres. Les ambassadeurs ACP ont eu un échange de vues avec Pierre St. Hilaire sur plusieurs questions de sécurité qui menacent les pays ACP et se sont félicités de cette initiative, le thème de la sécurité étant l'une des priorités des négociations en cours pour un nouveau partenariat entre les pays ACP et l'Union européenne.

Basée à Lyon (France), cette organisation a été fondée en 1923 sous le nom de Commission internationale de police criminelle. Le nom Interpol a servi d'adresse télégraphique à l'agence en 1946 et a été choisi comme son nom commun en 1956. Interpol fournit aux services de police du monde entier un soutien aux enquêtes, une expertise et une formation leur permettant de lutter dans trois grands domaines de la criminalité transnationale : le terrorisme, la cybercriminalité et le crime organisé. Son vaste mandat couvre pratiquement tous les types de crimes, y compris les crimes contre l'humanité, la pornographie mettant en scène des enfants, le trafic et la production de drogue, la corruption politique, la violation du droit d'auteur et la criminalité en col blanc. L'agence aide également à coordonner la coopération entre les institutions chargées de l'application de la loi dans le monde via des bases de données criminelles et des réseaux de communication.