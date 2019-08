Congo-Brazzaville: Championnats nationaux de handball - Les premiers demi-finalistes sont connus

La Direction générale de la sécurité présidentielle (DGSP) affrontera Cara, en séniors dames, le 10 août, au gymnase Nicole-Oba. Juste après cette rencontre, Abo Sport en découdra avec Etoile du Congo, dans la même version.

Trois jours après le début de la cinquantième édition du championnat national, en séniors dames et hommes, le classement final se dessine déjà chez les dames. Au regard de l'ossature des équipes qualifiées en demi-finale, Brazzaville remportera le titre de champion, puisque la finale sera 100% brazzavilloise.

Lors de leur dernier match des poules, les favoris de ces championnats ont dominé leurs adversaires. La DGSP a pris le dessus sur Patronage de Pointe-Noire, 42-22, le 6 août, au gymnase Etienne-Monga. La capitaine de cette formation a rassuré à la presse que son équipe s'est bien préparée pour remporter le titre de champion. Ce qui lui permettra de représenter à nouveau le Congo sur l'échiquier continental. Pour ce faire, elle doit remporter le match de demi-finale.

« Pour notre équipe, la compétition commence samedi. Nous nous efforcerons pour ne pas perdre. Ce rythme des victoires sera poursuivi jusqu'à la finale, parce que nous allons donner corps et âme pour gagner le match contre le Cara, ce samedi. Nous connaissons cette équipe depuis le championnat départemental et je pense que tout ira mieux », a déclaré Clarisse Madjoufang.

De son coté, Abo Sport, qui vise également le titre, a battu le même jour, As Cheminots de Pointe-Noire, 29-13 au gymnase Nicole-Oba.

Dans d'autres catégories, notamment en juniors hommes, JSO, CTAHB, Us Bantou et NHA ont respectivement gagné Academie (36-16), Sonocc (27-26), Etoile du Congo (18-17) et DGSP1 (31-17). Dans la même catégorie, As JB s'est imposé devant Renaissance 37-25 et As Neto a dominé Saint-Pierre 27-23.

En séniors hommes, Etoile du Congo a pris le dessus sur As Cheminots 37-18, tandis que Munisport a perdu 24-31 face à Petrosport.