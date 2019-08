Angola: La Corée du Sud veut plus des entreprises au pays

Luanda — Le Gouvernement de la Corée du Sud veut augmenter la participation des entreprises coréennes en Angola, pour profiter, dans le cadre de la coopération bilatérale, les potentialités économiques et l'environnement favorable des affaires du marché angolais.

Le pays asiatique a une participation indirecte dans le secteur de l'exploration pétrolière en Angola, avec la construction des navires (FPSO) utilisés par la Total dans les blocs 17 et 32.

Selon le vice-président du Parlement de la Corée du Sud, Lee Juyong, il y a intérêt d'encourager et apporter les entreprises de son pays afin d'investir dans le montage de véhicules, la fabrication des navires, les machines pour l'exploration de pétrole et de l'agriculture.

En déclaration à la presse mardi à la sortie d'une audience avec le président de l'Assemblée nationale, Fernando da Piedade Dias dos Santos, le dirigeant sud coréen a promis que son Parlement va travailler pour faciliter l'échange parlementaire et économique.

Il a déclaré que les dirigeants parlementaires de l'Assemblée nationale d'Angola et de la Corée du Sud vont aussi œuvrer pour renforcer les relations bilatérales, dans la perspective du développement économique et social des deux pays.

Il a encore considéré l'échange actif entre les deux parlements comme l'objectif principal de sa visite en Angola.

La visite de deux jours fait partie du Forum de diplomatie Parlementaire entre la Corée du Sud et l'Afrique, créé cette année pour dynamiser et renforcer les relations bilatérales entre les pays.

Après la création de ce forum, l'Angola est devenu le premier pays à être visité par le groupe parlementaire sud-coréen en tant qu'un des partenaires avec les potentiels perspectives de croissance et développement économique en Afrique, a précisé Lee Juyong.

À son tour, la première vice-présidente de l'Assemblée Nationale d' Angola, Emilia Carlota Dias, a considéré la visite du groupe parlementaire sud-coréen comme un moment unique pour les relations entre les deux peuples et les respectifs parlements.

Avec cette visite, a-t-elle admis, qu'il était prévu les solutions appropriées, durables et capables de renforcer les liens historiques, la démocratie et les relations interparlementaires entre l'Angola et la Corée du Sud. L'Angola et la Corée du Sud, qui ont établi les relations diplomatiques depuis 1992, partagent les valeurs communes sur la sécurité, politique, économie et dans d'autres domaines, dans le but de créer le bien-être pour les peuples des deux pays.