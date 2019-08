Congo-Kinshasa: Florent Ibenge - Un quinquennat au bilan mitigé à la tête des Léopards

C'est une page qui se tourne pour le football national congolais : Florent Ibenge n'est plus le sélectionneur des Léopards. Après cinq années passées auprès des Léopards, on retiendra de son bilan la médaille de bronze obtenue lors de la CAN 2015 en Guinée équatoriale.

Sous son ère, les Léopards de la RDC ont réussi à entrer durant trois années de 2016 à 2018 dans le top 50 mondial au classement de la FIFA. Nommé en 2014 pour prendre la succession du Français Claude Le Roy, Florent Ibenge avait su opérer la synthèse entre les binationaux et les joueurs locaux. A son actif, le beau parcours des Léopards jusqu'aux demi-finales de la CAN 2015, puis la victoire de l'équipe locale lors du CHAN 2016.

Ensuite, les résultats iront en déclinant. En 2017, la RDC est éliminée de la CAN au Gabon au stade des quarts de finale. L'échec le plus retentissant restera certainement cette non-qualification pour le Mondial 2018 en Russie. La RDC est aussi sortie en huitièmes de finale lors de la dernière CAN en Égypte, battue par Madagascar.

On retiendra que Florent Ibenge a incarné comme personne l'image du sélectionneur local investi à 100% dans sa mission. Il le faisait avec cœur et dévouement. Quant à son successeur, il ne devrait pas s'agir de Claude Makelele : annoncé un peu vite par certains médias, l'ancien international tricolore a trouvé un poste dans l'encadrement des jeunes de Chelsea.