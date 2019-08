Soudan: Parti de l'Authenticité et du Développement - l'Accord Politique conduit à éviter de Conflits

Khartoum — Le Parti de l'Authenticité et du Développement a publié une déclaration au nom du Chef du Comité Préparatoire du Parti, Awadallah Hassan Sayed Ahmed, a souligné l'importance de l'Accord Politique sur le Document Constitutionnel entre le Conseil Militaire de Transition et les Forces de la Déclaration de la Liberté et du Changement (FDLC), soulignant qu'il s'agissait d'un moyen sûr de sortir le pays d'un Conflit Sanglant et des Interventions Etrangères Accablantes.

Dans une déclaration obtenue par l'Agence Soudanaise de Presse (SUNA), le Parti a déclaré que l'Accord ouvrait la Voie à une Période de Transition qui instaurerait un Régime Civil via des Elections Libres et Equitables, soulignant que les premières priorités de la Période de Transition consistaient à consolider la Base du Compromis et du Consensus Politique et à accueillir tous les Habitants de la Patrie, l'Accord de Paix Global et la Réalisation de la Justice et de la Réconciliation entre toutes les Composantes du Peuple Soudanais et la Renonciation à l'Intolérance Partisane et la Défense de l'Intérêt National.

La Déclaration souligne que les Forces Politiques et Civiles Nationales ne doivent pas être exclues de la Déclaration des FDLC, que les Parties à l'Accord s'engagent à former un Gouvernement de Transition doté de Compétences Nationales Non Partisanes et que le Gouvernement Civil s'engage à garantir les Libertés Fondamentales et le Droit des Citoyens de s'exprimer par tous les Moyens Pacifiques, en particulier des Entités et des Parties Non Participantes.

Il a également appelé à ne pas prendre de Décision sur des Questions nécessitant une Légitimité Electorale, telles que l'Amendement dans les Textes de la Constitution, notant que le Document annulait la Référence aux Sources de la Législation exprimant l'Identité de la Nation et son Idéologie, et ne pas intervenir dans les affaires d'autres pays et mettre fin au plus vite à l'implication des forces soudanaises dans les conflits au Yémen et en Libye.

Il a également appelé à l'extension de l'état de Droit et à la Responsabilité de tous ceux qui ont commis un Délit contre les Citoyens et au Règlement des Comptes avec des Opposants Politiques.

La Déclaration a appelé à nettoyer l'Atmosphère pour une Transformation Démocratique Durable et à ne pas compromettre ou manipuler les Avantages du Processus Politique de l'une ou l'autre des Parties.

Dans sa déclaration, le Parti de l'Authenticité et du Développement a appelé tous les Partenaires du pays à œuvrer dans un Esprit de Solidarité et de Coopération, à abandonner les Agendas des Partis et à laisser les autres travailler surtout pour aller dans leurs écoles et leurs universités avec diligence pour être positifs et contribuer aux affaires publiques dans le même Esprit National qui a déclenché cette Révolution Glorieuse.

Le Parti de l'Authenticité et du Développement a remercié le pays et le peuple frères d'Éthiopie et les Médiateurs de l'Union Africaine (UA), ainsi que tous ceux qui ont déployé des efforts pour réduire l'écart entre les Parties et ont demandé à Allah, le Tout Puissant, de faire réussir à préserver notre pay.