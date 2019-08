Soudan: L'Envoyé du Royaume-Uni termine sa visite au Soudan

Khartoum — L'Envoyé Spécial Britannique pour le Soudan et le Sud-Soudan, Robert Fairweather, a achevé sa première visite à Khartoum après un Accord entre le Conseil Militaire de Transition (CMT) et Forces de la Déclaration de Liberté et du Changement (FDLC) sur le Document Constitutionnel.

La visite s'inscrivait dans le cadre de la reconnaissance de certains Défis auxquels le Soudan pourrait être confronté et confirmait le Soutien du Royaume-Uni au Soudan dans la prochaine étape.

Lors de sa visite dans le pays, Fairweather a rencontré les membres du CMT et du FDLC, des Représentants des Ministères des Affaires Etrangères, des Professionnels des Médias, des Militants de la Société Civile et des Défenseurs des Droits de l'Homme.

L'Envoyé britannique a exprimé son optimisme quant à l'Accord et le plaisir d'être au Soudan dans cette Etape Historique, soulignant qu'il avait rencontré les Acteurs de la Société et les défis étroitement identifiés auxquels le Soudan pouvait faire face et qu'il cherchait des moyens de Consolider leurs Relations Bilatérales.

Il a déclaré que le Régime Civil aspiré par le Peuple Soudanais ne serait pas atteint sans défis, soulignant le Soutien du Royaume-Uni au Soudan pour faire face à ces Défis.