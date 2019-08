Sénégal: Le prix du leadership local d'Enda Ecopop vise le partage des bonnes pratiques entre collectivités

Diourbel — Enda Ecopop, à l'origine de l'institution d'un prix d'excellence du leadership local, vise par ce biais la promotion des bonnes pratiques et innovations entre les différentes collectivités locales du Sénégal, a expliqué Abdoulaye Cissé, responsable du pôle renforcement de capacités de cette ONG.

L'orientation ayant abouti à l'instauration de ce prix a été "donnée depuis des années par l'Union africaine (UE) qui avait demandé à ce que l'on travaille sur les meilleures pratiques et innovations dans toutes les collectivités territoriales", a expliqué M. Cissé.

Il s'exprimait mercredi à Diourbel, dans le cadre d'une tournée d'information et de sensibilisation des acteurs et des autorités sur la deuxième édition du prix d'excellence du leadership local.

Selon lui, cette initiative de l'ONG Enda-Ecopop et de ses partenaires ambitionne "d'accompagner" les meilleures collectivités territoriales "mais aussi les meilleurs journalistes et communicants, les meilleurs chercheurs et doctorants pour la promotion de la décentralisation".

Pour l'édition 2019, la deuxième du genre, "les participants seront évalués sur six thématiques phares que sont la participation et l'engagement des citoyens et communautés, la transparence et reddition des comptes, l'inclusion, l'égalité et l'équité, l'efficience budgétaire, la solidarité et l'assistance aux communautés vulnérables".

"Dans ce travail, on encourage les trois catégories que je viens de citer pour sortir des pratiques et innovations dans le domaine de la décentralisation mais aussi de la gouvernance", a souligné Abdoulaye Cissé.

A l'en croire, "la plupart du temps", les débats se rapportant aux terroirs, au niveau national comme local, ne portaient que sur "ce qui ne marchait pas alors que même si ce n'est pas beaucoup, il y a des choses qui marchaient aussi".

"Des collectivités font des efforts aussi sur des pratiques et innovations qui méritent d'être documentées, connues du grand public", a-t-il fait savoir.

Le directeur de l'Agence régionale de développement (ARD), Samba Laobé Mbaye, a magnifié cette initiative de l'ONG Enda Ecopop, "un bel l'exercice qui permet de mettre les collectivités locales dans une logique de performance et de concurrence même".

Il assure que l'ARD de Diourbel "va accompagner techniquement les collectivités territoriales", a-t-il indiqué.

Pour la première édition, une seule commune de la région de Diourbel avait participé à cette initiative, à savoir Thiakhar, mais elle n'a malheureusement pas été primée, a signalé M. Mbaye.