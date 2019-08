Congo-Brazzaville: Fête nationale - La ville océane dans les préparatifs

Bientôt la capitale économique va se parer de vert, jaune et rouge, couleurs du drapeau tricolore pour célébrer le 59e anniversaire de l'indépendance du Congo.

Les Congolais vont fêter, le 15 août, l'accession de leur pays à la souveraineté internationale. Toute la population est cordialement conviée à y participer. Plusieurs activités culturelles seront également organisées à travers la ville, entre autres animation, concert traditionnel, etc.

Les festivités débuteront le 11 août à Pointe-Noire, avec la 13e édition du mini-marathon dénommé « Les 15 kilomètres de Pointe-Noire ». Et le 15 août dans la matinée un défilé populaire sera organisé en présence du préfet de Pointe-Noire, du député-maire, des élus locaux et des représentants des forces armées. Ce grand rendez-vous, très prisé des Ponténégrins, est une vraie communion d'amour entre filles et fils du pays. Toutes les forces vives du département, à savoir associations et partis politiques vont se joindre aux réjouissances pour donner le ton à la fête nationale.

Hisser le drapeau national, un geste patriotique

Pour de nombreuses personnes, le fait de hisser le drapeau permet d'afficher fièrement le patriotisme, sinon de le raviver. « Quand la fierté nationale est, en effet, assimilée et appropriée de l'intérieur, véhiculer une image positive devient moins compliqué », a dit un Ponténégrin. Notons qu'après le défilé populaire, les festivités vont se poursuivre aux sièges des arrondissements de Pointe-Noire et dans la communauté urbaine de Tchiamba-Nzassi avec des animations des groupes traditionnels et tradi-modernes.