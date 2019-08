Congo-Kinshasa: Léopards football - Ibenge démissionne, Gernot Rohr pour lui succéder ?

Florent Ibenge n'est plus le sélectionneur des Léopards football de la République démocratique du Congo depuis le 7 août, après cinq ans de bail.

Il l'a annoncé après sa réunion avec le président Constant Omari de la Fédération congolaise de football association (Fécofa). « Je suis venu le voir pour lui faire part de mon envie et ma décision de prendre du recul de l'équipe nationale de la RDC. C'est une décision mûrie il y a longtemps. Je remercie le président Omari d'être venu me chercher. Merci à tous mes collaborateurs de l'AS V.Club qui m'ont permis d'arriver en équipe nationale parce que si je suis arrivé, c'est grâce aux résultats que j'ai pu faire avec V.Club.

Merci à tous mes collaborateurs de l'équipe nationale, merci à tous les joueurs que j'ai eus sous la main, merci au public, merci à la presse avec laquelle j'ai travaillé de concert », a déclaré à la presse le désormais ancien sélectionneur des Léopards de la RDC au sortir de sa réunion avec Constant Omari. Il a eu quelques mots pour celui qui va lui succéder. « Bon vent à mon successeur, parce que ce n'est pas la personne de Florent Ibenge qui compte, je l'ai dit plusieurs fois, c'est l'équipe nationale de la RDC. Donc, je lui souhaite tous les meilleurs, j'espère qu'il pourra emmener l'équipe nationale plus loin que ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant », a-t-il laissé entendre.

Florent Ibenge a affirmé ne pas quitter la sélection à cause d'une pression quelconque. « Il n'y a aucune pression de ma part, je le fais volontiers, comme c'était prévu. La première réunion avec mon staff il y a cinq ans, j'avais dit que je n'allais pas rester longtemps. J'ai fait quand même cinq ans. Il n'y a absolument aucune pression. Beaucoup de gens savaient dès le départ que c'était ma dernière CAN, quel que soit le résultat ». Aussi part-il « sans pression, avec beaucoup de collaboration », et demeure disposer pour le pays. « Je reste toujours à la disposition de la fédération, car le président Omari m'a proposé d'autres fonctions au sein de la fédération. On en parlera tranquillement un peu plus tard. Le plus important, encore une fois, c'est la RDC, qu'elle gagne, elle est toujours dans mon cœur », a-t-il conclu.

Flo, Ibenge coaché, coach android, comme se plaisent à l'appeler certains supporters, a réussi à écrire son nom dans les annales du football national. En effet, son bilan en cinq ans à la tête du staff technique national est de vingt-huit victoires, treize nuls et treize défaites en cinquante-quatre matchs avec les Léopards. Ceux-ci ont été troisièmes (médaille de bronze) à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2015 en Guinée équatoriale. La RDC s'est arrêtée en quart de finale à la CAN 2017 au Gabon. À son actif, on met aussi le sacre en 2016 au Rwanda de la quatrième édition du Championnat d'Afrique des nations. Alors que la RDC broyait du noir au-delà du top 100 des pays dans le classement Fifa, il a réussi à ramener le pays dans le top 50, figurant aussi dans le top 50 des meilleurs entraîneurs dans le monde. Cependant, les Léopards ont loupé de peu une qualification pour la Coupe du monde 2018, laissant leur place aux Aigles de Carthage de la Tunisie. L'élimination de la RDC en huitième de finale à la CAN Égypte 2019 a visiblement sonné le glas de sa présence au sein du staff technique national.

Gernot Rohr le successeur ?

Et l'on apprend que le directeur technique national, Christian N'sengi-Biembe, aurait été chargé de trouver un sélectionneur expatrié avec Licence professionnelle et expérimenté pour rependre le tablier rendu par Florent Ibenge. Et selon Congoprofond.net qui cite une source proche de la Fécofa, le technicien allemand Gernot Rohr, actuellement sélectionneur des Super Eagles du Nigeria « pourrait succéder » à Ibenge. Le site d'information affirme que le président Constant Omari a contacté l'ancien joueur des Girondins de Bordeaux qui jouit d'un parcours exemplaire en Afrique, lui qui a déjà été entraîneur de l'Étoile du Sahel de Tunisie en 2008, sélectionneur du Gabon, du Niger, du Burkina Faso et du Nigeria qu'il a conduit à la Coupe du monde 2018 et à la troisième place à la CAN 2019 en Égypte.

Né le 28 juin 1953 à Mannheim en Allemagne, cet ancien footballeur allemand possédant aussi la nationalité française a successivement joué en Allemagne au Bayern Munich (1972-1974), à Waldhof Mannheim (1974-1975), à Kickers Offenbach (1975-1977) et à Bordeaux en France où il a raccroché (1977-1989). Et c'est en France, précisément à Bordeaux, qu'il a débuté sa carrière d'entraîneur (1990-1996), avant de coacher US Créteil (1999-2000), OGC Nice (2002-2005), BSC Young Boys en Suisse (2005-2006), AC Ajaccio en France (2007-2008) avant de faire ses débuts en Afrique, notamment à l'Étoile du Sahel de Tunisie. Il s'est occupé aussi quelques mois de Nantes en 2009.