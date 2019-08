Congo-Brazzaville: Parlement - Des députés tchadiens témoignent de la bonne expertise de l'Assemblée nationale

Une délégation de la commission finance, budget et comptabilité publique tchadien, en mission de service à Brazzaville, s'est entretenue, le 6 août, avec le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, pour s'imprégner du modèle congolais. A l'issue des échanges, précédés par quelques visites de terrain, les députés tchadiens ont salué la qualité de l'expertise congolaise.

Conduits par le président de la commission finance, budget et comptabilité publique, Adeli Edji Tassoui, les parlementaires tchadiens sont venus échanger avec la commission sœur de la République du Congo, dans le cadre des relations interparlementaires.

Ainsi, ils ont enrichi leur expérience avec la commission économie, finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale congolaise sur les missions qui leur sont régaliennes, avant d'échanger officiellement avec le président de l'Assemblée nationale. A l'occasion, Isidore Mvouba les a encouragés dans la voie de fluidifier les relations interparlementaires entre les deux pays.

« Les relations interparlementaires et l'intégration sous-régionale voudraient que nos peuples se rapprochent davantage pour mieux se connaître et capitaliser les expériences en vue d'aboutir à une intégration juste et totale pour le bien de la sous-région et de l'Afrique tout entière », a indiqué Adeli Edji Tassoui.

Peu avant la rencontre, les parlementaires tchadiens ont visité quelques chantiers en cours dans la ville, parmi lesquels, les travaux de construction de l'Université Denis Sassou N'Guesso de Kintélé et le chantier du nouveau siège du parlement, don de la Chine.

De même, ils ont échangé avec le ministre des Finances et du Budget, Calixte Nganongo, où ils ont enrichi leur expérience sur la collecte et la sécurisation des recettes générées par l'économie numérique.

« La délégation de la commission finance, budget et comptabilité publique du Tchad est venue capitaliser les efforts que nous faisons dans les missions qui sont les nôtres. Nous avons donc effectué les visites sur deux sites, notamment le chantier de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso et au chantier du siège du parlement pour s'enquérir de leur état d'avancement », a précisé le président de la commission économie, finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale, Maurice Mavoungou.

Au terme des échanges, la délégation de la commission finance, budget et comptabilité publique du Tchad s'est réjouie d'avoir partagé et bénéficié de l'expertise de l'Assemblée nationale congolaise.