Congo-Kinshasa: Nouvel élan

A l'issue de plusieurs concertations, les négociateurs de la coalition FCC-CACH ont fini par s'accorder. Mais, de quelle manière ? Les nouvelles en provenance de la Primature font état d'un atterrissage en douleur. Et pour cause. Chaque partie prêche pour sa paroisse au détriment de l'intérêt général de la nation. D'emblée, on se rend compte pourquoi la formation du gouvernement de Sylvestre Ilunga Ilunkamba a pris beaucoup de temps que prévu.

Sauf changement de dernière minute, la publication de l'équipe gouvernementale interviendra le lundi 12 août 2019. La République démocratique du Congo est un patrimoine commun appartenant à toutes les filles et tous les fils du pays. Elle n'est pas une chasse gardée d'une franche de la population au pouvoir. Si tel est le cas, les membres du nouveau gouvernement sont appelés au sens de responsabilité. Ils ont un devoir. Celui de travailler pour le bien-être de la population et non plus pour leurs propres intérêts égoïstes.

La RDC éprouve des difficultés dans tous les secteurs de la vie. Une telle situation nécessite de nouvelles méthodes de gestion pour sauver le navire Congo qui est en train de chavirer. Que faire pour gagner un tel pari ? C'est par le travail de qualité et la gestion orthodoxe des deniers publics que le gouvernement pourrait facilement relever les défis. Raison pour laquelle, les animateurs du futur gouvernement doivent avoir le même idéal. Le temps que la coalition FCC-CACH a mis pour parvenir à un compromis doit produire des effets positifs sur le terrain.

Le développement du pays est d'abord une affaire des Congolais, l'apport de la communauté internationale devant intervenir par la suite. De ce fait, il est indispensable de s'inspirer de notre hymne national. Longtemps courbés, les acteurs politiques sont conviés à prendre un nouvel élan, en vue de booster le développement du Congo-Kinshasa. Un tel défi ne pourrait être relevé que lorsque tous auront un objectif commun : le décollage de la RDC dans tous les secteurs de la vie.