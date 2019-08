Cote d'Ivoire: Prix d'excellence 2019 - L'Inspecteur général des finances, Lassana Sylla salue la distinction de son département

interview

La célébration du Prix d'excellence est devenue l'une des manifestations les plus importantes en marge de la commémoration de l'anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire.

L'enthousiasme et l'engouement suscités autour de ce Prix depuis quelques années illustrent son solide ancrage dans divers secteurs d'activités de notre pays, notamment agricole, industriel, économique, commercial, social, culture, environnemental et administratif. Pour cette 7e édition, quatre-vingt-un (81) lauréats nationaux ont été primés.

Parmi eux, l'inspection générale des finances à travers M. Lassana Sylla, inspecteur général des finances

L'inspection que vous dirigez vient de recevoir le Prix d'excellence de l'administration publique moderne la plus innovante. Qu'est-ce que ce prix vous inspire ?

Je suis très honoré de recevoir le prix de l'administration la plus moderne pour le compte de l'inspection générale des finances. En cet instant de grande émotion, trois sentiments qui sont autant des valeurs m'animent : la gratitude, l'humilité et la qualité :

La première valeur, la gratitude à l'Etat à travers le Chef de l'Etat, son Excellence Monsieur Alassane Ouattara pour l'instauration et la régularité du ¨Prix national d'excellence et Monsieur le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, qui a permis à l'Igf de prendre part à cette compétition ; la deuxième valeur, c'est l'humilité, sans quoi on n'obtient rien.

L'inspecteur général des finances que je suis n'est que le capitaine d'une équipe. Je suis le premier parmi mes égaux inspecteurs. Donc ilm faut beaucoup d'humilité pour réussir... La troisième valeur, la qualité. Nous avons mis la barre à un niveau élevé.

Comment s'y maintenir et réussir nos nouveaux challenges ? J'emprunte l'image de Nelson Mandela, par cette distinction, nous venons de franchir une colline et nous rendons compte qu'il y a de nouvelles colline et nous exhorte à travailler davantage et sans relâche.

Qu'avez-vous apporté pour hisser votre administration à ce niveau pour avoir ce prix

Cette grande distinction est le fruit d'une démarche d'amélioration continue des performances de l'inspection générale des finances (IGF) entamée en 2012 et dont les signes visibles sont notamment entre autres : un cadre de travail amélioré ; des ressources humaines renforcées et fortement diversifiées avec un fort accent sur la formation continue ; la promotion du genre avec plus de 30% de femmes dans l'effectif de l'Igf ;

la mise œuvre de la démarche qualité avec le maintien en 2019 de la certification à l'Iso 9001 version 2015 obtenu en 2018 ; la digitalisation du service avec la mise en place d'un réseau intranet, la gestion électronique des documents et courriers et la mise en place d'un site internet ;

la culture de la recevabilité à travers la production régulière des rapports d'activités ; la prise ne main des nouvelles fonctions assignées à l'Igf ; le traitement de dossiers en lien avec la gouvernance économique et financière tels que les passifs et les arriérés de l'Etat.

Que pensez-vous faire pour demeurer à ce niveau pour plus impacter la gouvernance à travers votre administration ?

Il s'agira pour nous de poursuivre le processus d'amélioration continue dans lequel nous nous sommes résolument inscrits depuis 2012 à trois niveaux :

Le niveau des missions qui constituent le cœur de métier de l'Igf ;

Il s'agit entre autres de continuer nos missions avec abnégation dans nos domaines de compétence, notamment l'appui-conseil, l'inspection et l'audit, la lutte contre la fraude et la corruption, continuer de travailler en synergie avec toutes les structures de l'administration économique et financière et spécifiquement avec les organes de contrôle et d'inspection du MEF et du SEPMBF

Le niveau de la mise œuvre de la réforme du contrôle des finances publiques ;

A ce niveau, nous allons entre autres poursuivre en liaison avec les services d'inspection sectorielle, l'appui à l'implémentation du contrôle et de l'audit interne dans l'administration économique et financière

Au niveau du renforcement des capacités de l'Igf, nous allons étendre la formation continue dans les nouveaux métiers d'évaluation des politiques publiques, de contrôle et de l'audit internes à tous les acteurs du contrôle du MEF et SEMBPE afin de professionnaliser, normaliser et harmoniser nos pratiques des contrôles ; œuvrer au maintien des compétences en poursuivant l'amélioration des conditions de travail mais également travailler à attirer toute expertise nécessaire à l'Igf.

Tout cela ne sera possible que si nous continuons de bénéficier de l'appui de notre hiérarchie qui n'a jamais fait défaut