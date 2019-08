Cote d'Ivoire: Rhdp - Un cercle de réflexion pour soutenir la gouvernance du Chef de l'Etat

Au sein du Rhdp, il existe désormais un cercle de réflexion. Dénommé " Demain, la Côte d'Ivoire". L'annonce de la création de ce laboratoire d'idées a été faite, hier, lors d'une conférence de presse à l'hôtel Palm Club, à Cocody.

Selon le président de cette structure, Aimé Gnonsian, l'objectif premier de ce " think tank" est de soutenir la «gouvernance de ce grand bâtisseur qu'est le Président de la République, Alassane Ouattara, apôtre de la paix et du développement, digne héritier du Président Félix Houphouët-Boigny, et également de pérenniser les acquis de la gouvernance du Rhdp au-delà de 2020 ».

Entouré de Ouattara Kouakou, Ivoire Estelle Zadi, Perpétue Zadou, Hilaire Mélèdje, membres fondateurs de cette entité, il a indiqué que le cercle de réflexion " Demain, la Côte d'Ivoire" vise à faire la promotion des acquis de la gouvernance 2011-2020 du Président Ouattara à travers la diffusion de l'information vraie à destination des populations respectives ; à s'approprier le programme de gouvernement à venir du Rhdp.

Sur ce point, le conférencier a fait savoir qu'il s'agira par la réflexion et la pédagogie d'expliquer les enjeux, l'impact sociétal de ce programme et d'en faire un large écho auprès de la population cible.

Il sera aussi question, par le truchement de cette structure regorgeant de cadres, élus et personnes d'expérience, de faire naître l'espoir auprès des populations que seule la gouvernance Rhdp au-delà de 2020 « constitue une alternative crédible au développement harmonieux de notre cher pays, la Côte d'Ivoire ».

Aimé Gnonsian a confié à la presse que Demain Côte d'Ivoire, pour atteindre ses objectifs, mènera des réflexions et fera des contributions.

« Nous organiserons des rencontres, des réunions et des conférences portant sur des grands sujets dignes d'intérêt en lien avec les acquis importants de la gouvernance 2011-2020.

Pour cela, des experts seront sollicités pour mener avec dextérité cet exercice pédagogique, afin de mieux " vendre" les acquis du Rhdp », a-t-il précisé, arguant que ce cercle de réflexion sera le lien entre les populations, les élus, les intellectuels, la société civile, les cadres et le Rhdp pour une Côte d'Ivoire émergente.

Le conférencier a tenu à porter à la connaissance de l'assistance que " Demain, la Côte d'Ivoire" lancera ses activités début août.

Il a informé l'assistance que le slogan de ce cercle de réflexion est : "Ensemble, on est plus fort". Il a pour leimotiv " La réflexion doit déboucher sur l'action et l'action doit mener à des résultats"