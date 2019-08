Cote d'Ivoire: Centre de valorisation et d'enfouissement technique de Kossihouen - L'opérateur annonce de nombreux projets infrastructurels.

Les ministres Anne Ouloto et Joao Pedro Matos du Portugal ont co-présidé, mardi, une cérémonie de lancement des actions sociales de Clean Eburnie en faveur des populations locales.

Le village de Kossihouen, au Pk 44 sur l'Autoroute du Nord, dans la sous-préfecture de Songon, va bientôt tirer profit de l'implantation sur ses terres du Centre de valorisation et d'enfouissement technique (Cvet) qui porte son nom.

L'opérateur de la nouvelle décharge, Clean Eburnie, entend mettre en œuvre, dans la localité, de nombreux projets socio-économiques susceptibles de combler le déficit d'infrastructures et booster l'autonomisation des populations locales, notamment, les femmes et les jeunes.

La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Anne Désirée Ouloto, qui présidait, mardi, la cérémonie d'annonce des initiatives de développement de l'entreprise d'exploitation et de gestion du Cvet au profit des habitants de Kossihouen, s'est félicitée de l'engagement du Portugal aux côtés de la Côte d'Ivoire, pour une gestion moderne et révolutionnaire de ses déchets.

Elle a salué le séjour en terre ivoirienne du ministre portugais en charge de l'Environnement, Joao Pedro Matos, dont la présence est porteuse de bonnes nouvelles pour les "tuteurs" de Clean Eburnie.

Anne Ouloto a, en sa qualité de tutelle du Cvet de Kossihouen, a fait savoir que l'opérateur, dans les toutes prochaines semaines, achèvera la construction du marché et du centre de santé qui sera entièrement équipée.

Le logement du médecin sortira de terre dans les mois à venir. Clean Eburnie ambitionne également de réhabiliter six classes du groupe scolaire du village et les doter de tables-bancs.

Les trois classes de l'école maternelle seront rénovées dans la foulée et équipées de 90 tables-bancs, à raison de 30 par salle. Kossihouen, par ailleurs bénéficiera d'un nouveau forage d'eau potable.

En plus des engagements énumérés, l'opérateur a offert, séance tenante, quatre bâches et 300 chaises au village hôte. Pour le financement des projets des jeunes et des femmes, Clean Eburnie alimentera deux fonds de 5 000 000 de FCfa pour chaque entité.