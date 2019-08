Cote d'Ivoire: Indépendance 2019 - 9.450 personnes vulnérables soulagées par le District d'Abidjan

Quelques jours après la campagne de soins médicaux gratuits initiée du 30 juillet au 2 Août dernier qui a enregistré près de 10.500 personnes prises en charge, le District Autonome d'Abidjan revient à la charge.

Cette fois, du côté des institutions et structures opérant dans le domaine du social. Il s'agit de remise de kits alimentaires d'une valeur de 100 millions à ces associations, des kits composés essentiellement de pâtes alimentaires destinés aux personnes en situation difficile.

Lors de la cérémonie officielle qui s'est tenue, ce mardi 06 août 2019, sur l'esplanade de l'hôtel du District d'Abidjan, Robert Beugré Mambé, le ministre gouverneur a expliqué que cette action rentrait dans la vision du Président de la République qui a mis cette année sous le sceau du social.

Un social qui prend en compte non seulement la santé, l'éducation... mais aussi et surtout l'appui aux personnes vulnérables, handicapées et stigmatisées.

Robert Beugré Mambé, a surtout salué ces Organisations Non Gouvernementales pour toutes les actions menées auprès des populations défavorisées, « souvent dans des conditions difficiles, sous la pluie, le soleil, dans la boue, dans la poussière » dans l'unique but d'améliorer leur quotidien.

« Bravo et merci pour cet amour à l'endroit de votre prochain », a-t-il dit. « Dans les mois à venir, nous serons encore sur le terrain pour apporter des financements aux jeunes dans le cadre du prix Alassane Ouattara d'une valeur de 200 millions pour aider nos jeunes homme et femme qui ont des projets, mais qui manquent de financements, à voir leurs rêves se réaliser.

Nous voulons par ces actions accompagner le gouvernement dans sa politique de lutte contre le chômage et la pauvreté », a fait savoir Robert Beugré Mambé devant ses invités spéciaux, le ministre Légré Philippe et Dembélé Fausseni, Directeur Général de la Radiodiffusion Télévision Ivoirienne.

Ce sont donc quelques 9.450 personnes vulnérables qui bénéficieront directement de cette action. Il s'agit généralement des orphelins et enfants vulnérables et des personnes vivant avec le VIH.

Pour le ministre gouverneur, la date choisie n'est pas fortuite car cette cérémonie se tient à la veille de la commémoration de l'accession de notre pays à l'indépendance. Donc une manière de contribuer au bon déroulement de cette fête nationale dans les assiettes de ces institutions sociales.

Parlant au nom des bénéficiaires, Mme Belemgnegré Yvonne, par ailleurs secrétaire générale de la fondation N'nan Fatouma Sanogo pour la veuve et l'orphelin a exprimé sa reconnaissance à l'endroit du président de la république et du ministre gouverneur : « merci pour vos actions de générosité, de solidarité et d'altruisme.

À travers vous, monsieur le ministre, nous disons infiniment merci à son excellence le président de la république pour tout ce qu'il fait en faveur des associations de notre pays par ricochet des personnes en situation vulnérable. »