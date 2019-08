Ile Maurice: Insécurité - Cinq policiers agressés en moins de 24 heures

Dur d'être policier. Outre de maintenir l'ordre ou encore d'assurer la sécurité des gens, parfois certains membres de la force policière en prennent plein la figure. Attaques verbales, menaces de mort, coups de poing, jets d'objets...

À l'instar de mardi 6 août dernier, où cinq officiers allèguent avoir été agressés. Le matin, quatre policiers de l'Anti-Robbery Squad de Port-Louis Sud se seraient retrouvés face à une foule hostile qui leur aurait balancé des objets au visage. Alors que le soir, un autre collègue du Sud aurait été agressé et menacé de mort par un videur.

«Zordi mo pou touy twa... » C'est ce qu'aurait lancé Michel Erwin Favory, un habitant de Baie-du-Cap âgé de 28 ans, à un policier affecté à l'AntiRobbery Squad du Sud, dans la soirée de mardi, à Surinam. Avant d'agresser l'officier au visage. Le jeune homme, un videur déjà fiché à la police, a été arrêté et placé en détention aux petites heures hier. Il a comparu en cour de district de Savanne sous deux accusations provisoires d'«assaulting an agent of civil authority» et de «bearing offensive weapon». Il a été ensuite reconduit en cellule.

Les faits se seraient produits sur la route principale de Surinam, dans la soirée de mardi. Trois policiers y étaient en patrouille lorsqu'ils ont interpellé Michel Erwin Favory. Ce dernier, qui ne possède pas de permis de conduire et dont le véhicule n'avait pas de vignette, se serait énervé et serait devenu violent envers les policiers. Le videur aurait accéléré pour ensuite faire marche arrière et se rapprocher de la voiture des policiers. Il serait par la suite descendu de son véhicule et aurait menacé de mort un des limiers de l'Anti-Robbery Squad. Avant de lui donner un coup de poing au visage.

Le policier en question aurait perdu l'équilibre et serait tombé. En ce faisant, il s'est blessé à la bouche. Ses collègues auraient alors rappelé à l'ordre Michel Erwin Favory. Mais ce dernier se serait muni d'une chaîne en métal, d'environ 80 cm, et aurait martelé : «Séki kosté pou trouv lamor.» Le videur aurait alors démarré en trombe.

Foule hostile

La police de Souillac a été rappelée en renfort. Et Michel Erwin Favory n'a pas tardé à être intercepté. Quant au policier blessé, il a reçu des soins à l'hôpital de Souillac. Avant de regagner son domicile.

Par ailleurs, aux Salines, Port-Louis, quatre officiers de l'Anti-Robbery Squad de Port-Louis Sud affirment avoir été agressés après l'arrestation d'un individu, mardi matin. Ils racontent qu'ils se sont rendus dans la localité pour arrêter un habitant impliqué dans un vol. Mais ils se sont vite retrouvés face à une foule hostile, déplorent-ils. Et d'ajouter que des personnes ont lancé divers objets en leur direction.

La Special Supporting Unit a été sollicitée pour prêter main-forte. Le suspect recherché pour vol ainsi que deux autres individus ont été arrêtés.