Congo-Brazzaville: Séminaire Advenir - Identités et management, à Pointe-Noire, au Congo

Dans le cadre de ses activités, l'association italienne Motus, en partenariat avec le RICE, Avutann, RITI et la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture et des métiers de Pointe-Noire, organise une formation interculturelle au leadership en Afrique dans la capitale économique congolaise.

Programmé du 7 au 11 octobre prochains, l'atelier aura pour objectif d'explorer et comprendre le rôle de chacun, sa prise d'autorité et son leadership en le reliant à la pratique du management et aux éléments identitaires.

La spécificité d'une telle rencontre, estiment les organisateurs, réside dans le fait que « c'est un projet de découverte et un lieu de rencontre inédit au Congo, pour construire ensemble et mieux discerner la place propre de chaque participant dans les dynamiques de groupe ».

Pour ce projet, le thème sélectionné s'intitule : « Identité-Management-Afrique ». Le Réseau international des Congolais de l'étranger, interface présidée par Ambroise Fouti Loemba, en tant qu'institution de la diaspora, conduira ses partenaires européens au Congo.

Cette rencontre est ouverte aux directeurs/leaders d'entreprises, managers, cadres, chefs d'équipes ou de départements, collaborateurs aspirant à des fonctions de management, entrepreneurs et aux consultants.

Sur place à Pointe-Noire, durant cinq jours, ce séminaire innovant fera intervenir des consultants des quatre coins du monde et invitera à la rencontre des cadres et dirigeants d'Europe et d'Afrique pour un travail de groupe. Par la suite, chacun des apprenants pourra développer le travail en équipes, accroître son autorité et découvrir dans quel genre de leader il se reconnaît.

En somme, le but des organisateurs consiste à former des séminaristes, en vue d'approfondir leurs propres connaissances des organisations et entreprendre la transformation de leur institution d'origine, afin que chacun d'eux soit armé des connaissances nécessaires pour les amener à transformer à leur tour les institutions.

