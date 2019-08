Congo-Kinshasa: Coupe de la Confédération - Dcmp règle les derniers détails avant son match contre Renard de Loum

A quelques jours de son entrée en lice en Coupe de la Confédération, édition 2020, le DC Motema Pembe de Kinshasa a livré deux matches amicaux ce mardi 6 août, au stade Tata Raphaël, contre respectivement MK et Racing Club de Brazzaville. Un match test pour le coach Issac Ngata qui a utilisé tous ses joueurs en raison d'une équipe par match.

La première équipe, celle de joueurs titulaires a battu MK sur la marque de 3-0. Mukoko Amale, Iyoko et Cater Romanove ont marqué les trois buts de cette partie. Le deuxième match, celui des joueurs réservistes s'est aussi soldé par la marque de 3-0. Ici, c'est Peter Kolewe qui a signé un doublé, avant que Dark Kabangu se signale lui aussi avec son but. Aucun détail n'a été oublié. Pour le coach Ngata, il y a encore des petites choses à corriger, mais le plus grand travail a été fait.

Pour rappel, Dcmp revient de Mbanza Ngungu, au Kongo Central, où il a passé presque deux semaines de stage bloqué, au centre sportif Kamisendwa.

Un stage de concentration...

Pour le Daring Club Motema Pembe (DCMP), le stage de préparation réalisé à l'intérieur du pays était inscrit dans le souci de retrouver les automatismes nécessaires, avant de pouvoir rivaliser avec d'autres clubs du continent dans des compétitions à venir.

Tout au long de ce stage, DCMP a livré quelques matches de fixation contre certains clubs de ce coin, parce qu'il fallait jogger le niveau de ses nouvelles unités. Résultats ? L'équipe est allée de victoire en victoire avec un offensif tactiquement moins fort, mais réaliste surtout devant les buts.

Bien que l'effectif ne soit pas trop séduisant notamment, dans le jeu, néanmoins, le technicien du Congo-Brazzaville, se dit confiant pour bien débuter la nouvelle saison. Il va compter sur un groupe composé de 27 joueurs présélectionnés, répartis comme suit : 3 gardiens de but ; 10 défenseurs ; 6 milieux du terrain et 8 attaquants. Seulement 24 joueurs seront sélectionnés pour débuter la saison sportive.

Pour rappel, le club est engagé dans deux grandes compétitions, à savoir : la Coupe de Confédération et la Ligue nationale de football (Linafoot), le championnat le plus majeur du pays. Dans ces deux fronts, le nouveau comité que dirige Vidiye Tshimanga a pris l'engagement solennel d'amener l'équipe le plus loin possible.

Tout commence ce dimanche 11 août, où Dcmp recevra FC Renard au stade des Martyrs de la Pentecôte, à Kinshasa. Les supporters de vert et blanc se mobilisent déjà pour accompagner leur chère équipe en ce début de la saison.