Togo: L'heure de la relève au Darfour

70 militaires et policiers togolais de la mission hybride des Nations Unies et de l'Union africaine (MINUAD) viennent de regagner Lomé après un an passé au Darfour.

Certains sont policiers, d'autres médecins ou infirmiers.

La relève sera assurée par 80 autres Casques bleus dont le départ est prévu le 14 août.

La MINUAD a essentiellement pour mandat de protéger les civils, mais elle est également chargée d'assurer la sécurité de l'aide humanitaire, de surveiller et de vérifier l'application des accords, de favoriser un processus politique ouvert, de contribuer à la promotion des droits de l'homme et de l'État de droit et de surveiller la situation le long des frontières avec le Tchad et la République centrafricaine (RCA).