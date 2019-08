Madagascar: Médias - Plateforme de gestion de l'aide

Une réunion d'information des acteurs des médias sur la plateforme de gestion de l'aide, initiée par le Secrétariat Technique Permanent pour la Coordination de l'Aide ou STP-CA en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), s'est tenue au Galaxy Andraharo, hier.

L'objectif de cette réunion est d'informer et de former le monde médiatique sur l'utilisation de la base de données nationale sur l'aide extérieure accessible via le lien AMP-Madagascar : www.amp-madagascar.gov.mg.

Grand public. Cette plateforme de gestion des données sur l'aide a été mise en place depuis 2009 avec l'appui des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) notamment la Banque Mondiale, l'Allemagne et le PNUD. Selon le principe de la transparence, les médias pourront communiquer au grand public les informations relatives à la gestion des financements apportés par les PTF dans la mise en œuvre des projets et programmes de développement dans toutes les régions de Madagascar.

Principes. Ainsi, la présentation du tableau de bord concernant le financement de l'aide authentifie cette transparence et la redevabilité entre le Gouvernement, les PTF et les acteurs au développement, dont les médias. Le STP-CA a pour mission principale de veiller au respect des principes internationaux relatifs à l'efficacité de la coopération au développement à Madagascar. Les fondamentaux de ces principes ont été définis pendant la Déclaration de Paris en 2005, le Plan d'Action d'Accra en 2008 et le Partenariat de Busan en 2011.