Maroc: 12es Jeux africains 2019 - Rabat déjà en effervescence

Le comité d'organisation des 12es Jeux africains, prévus au Maroc du 19 au 31 août, a lancé le week-end dernier à Rabat, ville royale, la caravane visant la promotion desdits jeux. Celle-ci s'étendra jusqu'au 16 août et traversera plusieurs villes du pays avant ce grand rendez-vous sportif.

Quatre ans après les Jeux du cinquantenaire de Brazzaville, Rabat prend le relais à partir du 19 août. Determiné à réussir l'organisation de cette messe sportive, le comité d'organisation a lancé une caravane mobile qui s'inscrit dans le cadre de son programme mis en place dont l'objectif est de faire connaître ce grand événement sportif auprès du grand public à travers les animations divertissantes, a indiqué, le directeur général de la 12e édition, Abdellatif Abbad.

Emmenée par la mascotte des Jeux africains de Rabat (JAR), la caravane est composée de deux véhicules aménagés. Elle traversera du 5 au 16 août les villes de Kénitra, Meknès, Fès, Nador, Oujda, Saidia, Al Hoceima, M'diq, Tanger, Asilah, Settat, Marrakech, Agadir, Essaouira, El Ouilidia, Safi et El Jadida dans le but de promouvoir les différentes disciplines sportives au programme de la compétition auprès du grand public à travers une animation musicale des jeux concours et la vente de produits dérivés. Les préparatifs lancés depuis plusieurs mois vont bon train notamment dans la mise à niveau des principales infrastructures sportives, s'est réjoui le comité d'organisation. De son côté, le président de l'Union des confédérations sportives africaines, Ahmed Nasser, a indiqué que cette caravane permettra de jeter la lumière sur cet événement sportif qui sera marqué par la participation de milliers d'athlètes engagés dans vingt-neuf disciplines dont dix-sept qualifiantes aux Jeux Olympiques de Tokyo.

6500 athlètes attendus au Maroc

Tout en mettant en avant l'aspect fédérateur des Jeux africains qui représentent une compétition sportive multidisciplinaire visant à promouvoir le sport africain de haut niveau et à encourager les échanges culturels entre les pays du continent, M. Nasser a souligné l'importance de cette campagne de promotion mise en place afin de contribuer au succès de ces jeux. Notons que la 12e édition de JAR sera placée sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Ils se dérouleront simultanément à Rabat, Salé Temara, Casablanca, Benslimane et El Jadida avec la participation de près six mille cinq cents athlètes.

Par ailleurs, le tirage au sort de l'épreuve de volley-ball a été effectué le lundi 6 août à salé. Les huit équipes masculines engagées sont placées dans deux groupes de quatre. Le groupe A regroupe le Maroc, le Nigeria, l'Île Maurice et le Botswana. Le groupe B loge l'Algérie, l'Égypte, le Cap Vert et le Cameroun. Chez les dames, le Maroc est logé dans le groupe A en compagnie du Botswana, de l'Île Maurice et du Nigeria tandis que le B est composé du Kenya, du Cameroun, du Sénégal et de l'Algérie.