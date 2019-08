Congo-Brazzaville: Musique - Grande sortie médiatique du Général Defao ce week-end

Fort attendue, la conférence de presse annoncée par le producteur Jules Nsana, dont la date et le lieu exacts ne sont pas encore connus, est l'occasion offerte au patron de Big Stars, arrivé le 4 août à Kinshasa, de lever le voile sur son long séjour à l'étranger que les mélomanes de Kinshasa n'ont jusqu'ici jamais digéré.

La rumeur largement répandue sur le prétendu exil de l'interprète du tube Amour scolaire a été démentie. Defao qui s'attendait sûrement à cette question cruciale des journalistes venus l'accueillir y a répondu sans détours. En effet, déjà questionné à ce sujet le mois dernier lors d'un entretien avec la radio Top Congo, où il avait affirmé alors que « rien ne l'empêchait de rentrer au pays ». Il a donc soutenu une fois de plus n'avoir jamais eu maille à partir avec l'ex-président Kabila. Le quotidien La Prospérité a dans ses lignes repris la réponse de Defao à un chroniqueur musical désireux de lever le voile sur le sujet. « Je vous ai toujours dit que personnellement, je n'ai jamais connu l'ex-président Kabila autrement que comme fils de Mzee Laurent Désiré Kabila et notre chef de l'État qui a fait ses preuves durant son règne », a rapporté le journal.

Venu du Kenya après avoir séjourné vingt et un an loin de sa mère patrie posant ses valises en Tanzanie, en Ouganda et en Côte d'Ivoire, le chanteur Lulendo Matumona, plutôt des mélomanes sous le nom de Defao ou encore Général Defao a reçu un accueil chaleureux à son arrivée à l'aéroport international de N'Djili. Certains fans et mélomanes de Kinshasa n'ont pas attendu sa première sortie médiatique pour le voir, question de se rassurer par eux-mêmes de son retour au pays. Ravis de cette venue dans la capitale reportée à maintes reprises, ils l'ont apprécié à sa juste mesure.

Dès lors, ils attendent d'être fixés sur les concerts à venir du chanteur reconnu en son temps aussi comme sacré bon danseur et même sapeur, comme son port vestimentaire de dimanche l'a bien confirmé. Le souvenir de la star dont les talents musicaux avaient autrefois séduit la scène musicale locale ne demande qu'à être ravivé à la faveur des shows qu'il est venu offrir au public et pas seulement celui de la capitale. En effet, selon son producteur, Jules Nsana, il est d'ores et déjà planifié une série de productions à Kinshasa et dans une bonne partie des provinces de la RDC.

Par ailleurs, il semble que Kinshasa, contrairement à certaines autres contrées du pays, à l'instar de Lubumbashi, déjà avait eu de recevoir Defao sur leurs scènes. La capitale avait jusqu'alors eu du mal à prendre son mal en patience, ne digérant que trop mal cette longue absence de l'ex-sociétaire de Choc Stars. De nombreux mélomanes sont donc d'avis que le « Général » devrait tout de même expliquer à ce sujet. Pour beaucoup, le démenti servi à l'aéroport n'est pas convaincant, surtout à l'entendre confirmer : « J'étais déjà à Lubumbashi. J'ai presté à un mariage. J'ai même fait plus de huit mois dans la province orientale. J'ai sillonné beaucoup de provinces. Je venais régulièrement au Congo ». Ces propos rendus par le quotidien cités précédemment laissent encore planer un doute sur les raisons réelles des reports de sa venue à Kinshasa.