Congo-Brazzaville: Droits humains - Les langues autochtones disparaissent progressivement

Dans le but de sauvegarder le patrimoine linguistique des autochtones, la communauté internationale tire la sonnette d'alarme en choisissant de célébrer, le 9 août, la journée mondiale qui leur est consacrée sur le thème : « Langues autochtones ».

« Le brassage culturel et linguistique qui se réalise dans les milieux urbains se fait malheureusement au détriment des peuples autochtones », a fait constater le ministre de la Justice, des droits humains et de la promotion des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfried Bininga, dans la déclaration du gouvernement à l'occasion de la célébration de la journée internationale desdits peuples. Avec la menace de disparition des langues autochtones, l'humanité entière court le risque de perdre un héritage culturel inestimable. Cette menace est liée, entre autres, à la pauvreté et la précarité accrues dans les zones rurales où vivent les autochtones les poussant ainsi à migrer vers les zones urbaines où ils sont influencés par le mode de vie et de civilisation bantou. L'on note par ailleurs la déforestation de leur milieu naturel qui les oblige à rechercher le mieux-être dans les grandes agglomérations.

Le Congo, a souligné le ministre, fait d'énormes efforts pour sauvegarder ce patrimoine culturel. Il a évoqué, en guise d'illustration, les écoles ORA dans les départements de la Sangha et la Likouala. L'initiative vise en effet à assurer la scolarisation des enfants autochtones des cours préparatoires en langues autochtones.

En matière de promotion et de protection des peuples autochtones, Aimé Ange Wilfried Bininga est revenu sur les initiatives prises par le gouvernement. Il s'agit des décrets fixant, entre autres, les procédures de consultation et de participation des populations autochtones aux institutions décisionnelles et aux programmes de développement socioéconomique, celui déterminant les modalités de protection des biens culturels, des sites sacrés et spirituels des autochtones. Un autre décret précise les mesures spéciales visant à faciliter l'accès de ces populations aux services sociaux et de santé et à protéger leur pharmacopée... Le pays poursuivra donc l'oeuvre en général et en particulier sous l'aspect évoqué par le thème retenu par la communauté internationale dans le cadre de la célébration de cette année.

Rappelons que chaque année, le 9 août commémore la Journée internationale des populations autochtones. Créée en 1994 par l'ONU, cette journée spéciale est consacrée aux peuples autochtones, à leurs droits humains, à leurs langues, à leur histoire ancienne et à leur riche culture.