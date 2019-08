Togo: 8e édition du salon d'orientation 2019

Le Lycée classique d'Abidjan a abrité du 1er au 3 Août 2019, la 8e édition du salon d'orientation 2019.

Cette rencontre consiste à apporter une information claire et exhaustive pour accompagner tous les jeunes apprenants dans l'étape clé, après l'obtention de leurs examens. Il s'inscrit dans le prolongement des activités pédagogiques proposées pour les éclairer dans leurs choix d'orientation.

Le Salon de l'Orientation accompagne les nouveaux bacheliers dans leur démarche d'orientation et les invite à parcourir différents espaces afin de mieux connaître les filières de formations, les métiers d'avenir, les secteurs professionnels porteurs, etc.

Parmi les 150 stands érigés pour la circonstance, figure en bonne position celui de l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) du Togo qui a participé à ce grand évènement à Abidjan en Côte D'Ivoire.

Ce forum de trois jours a permis au nouveau bachelier de faire un choix judicieux de leur prochain cursus universitaire. Au total, environ 25.000 visiteurs étaient au lycée classique d'Abidjan dans le cadre de la 8ème Edition du Salon de l'orientation.

Le salon de l'orientation est destiné aux élèves, bacheliers et non étudiants, stagiaires ainsi que leur parent et s'inscrit dans le prolongement des activités pédagogiques proposées pour les éclairer dans leurs choix d'orientation.

A l'instar de plusieurs écoles privées, l'Ecole Supérieure des Affaires (ESA) du Togo a pris part à ce grand rendez-vous par un stand. Plus de 600 nouveaux bacheliers, étudiants et parents ont eu des informations utiles sur l'ESA durant les trois jours du Salon.

Prospectus, flyers, projection de vidéos de présentation de l'ESA, filières et atouts sont les arguments essentiels pour faire connaitre l'institution et offrir l'opportunité aux jeunes ivoiriens d'appartenir à la prestigieuse Ecole qu'est l'ESA.

Pour GNOHOE Kpadé Jeannot, Chargé de Communication de l'ESA, c'est l'occasion de faire connaitre aux nouveaux bacheliers, étudiants et parents ivoiriens, notre prestigieuse école privée d'enseignement supérieur de référence qu'est ESA, le N°1 au Togo en terme de qualité d'enseignement et donner une visibilité à l'institution.

« Notre école, la plus prestigieuse au Togo, allie la qualité de l'enseignement et des infrastructures, le renforcement des dimensions humaines et le brassage culturel des étudiants, mieux ESA c'est 10 partenariats techniques, 14 distinctions honorifiques de par le monde en 9 ans d'existence » a fait savoir le Chargé de Communication de l'ESA, représentant l'institution à ce grand évènement.

A l'issu des échanges avec les visiteurs notamment les nouveaux bacheliers et étudiants, les exposants de l'ESA tirent un bilan satisfaisant dans la mesure où beaucoup d'entre eux ont donné un avis favorable pour étudier à l'ESA en raison de la qualité de son enseignement et de ses infrastructures et aussi et surtout de sa réputation au plan national, sous régional et international.

Les nouveaux bacheliers et étudiants ont eu la possibilité de rencontrer les acteurs de l'orientation, des métiers et de la formation, locaux, nationaux, étrangers, privés et publics, et ont obtenu en quelques heures, des réponses concrètes à leurs questions via des conférences thématiques, des ateliers pratiques, des entretiens et consultations avec des conseillers d'orientation et psychologues.

ESA vient d'être agréée Centre d'Excellence en Science de Gestion pour la formation au DECOGEF (BAC+3) et au DESCOGEF (BAC+5) en vue de la préparation au DECOFI de l'UEMOA (BAC+8).

Faudrait-il rappeler également les différentes distinctions honorifiques de l'ESA notamment le PRIX QUALITE TOGOLAIS EXCELLENCE 2019 par le Ministère de l'Industrie et la Haute Autorité de la Qualité et de l'Environnement en 2019, le PRIX QUALITY CHOISE PRIZE 2019 à Berlin en Allemagne le 07 Juillet 2019 par la Société Européenne de la Recherche de la Qualité, la PALME D'OR de la Meilleure Ecole la plus dynamique du secteur de l'Education pour la qualité de ses enseignements au Togo le 18 Mars 2019 à Lomé au Togo, la Palme d'or de la Meilleure Ecole la plus dynamique du secteur de l'Education au Togo le 18 Mars 2019 à Lomé au Togo, le Prix OXFORD SUMMIT OF LEADERS-2018 à Oxford en Angleterre le 18 Décembre 2018 par Oxford Summit of Leaders Organising Committee, le Prix International à la Qualité EUROPEAN AWARDS FOR BEST LEADERSHIP à Las Vegas aux Etats-Unis par la Société Européenne de la Recherche de la Qualité le 10 Décembre 2018, le Prix de la Meilleure Ecole la plus dynamique et la plus Innovante du secteur de la Formation dans l'espace UEMOA le 10 Novembre 2018 à Cotonou au Bénin, le PRIX A LA QUALITE A CANNES en France le 06 Octobre 2018 par Business Initiatives Direction (BID), le PRIX A LA QUALITE A BARCELONE en Espagne le 16 Juin 2018 par la Société Européenne de la Recherche de la Qualité, Prix International QUALITY SUMMIT à New-York aux Etats-Unis le 28 Mai 2018 par Business Initiatives Direction (BID), le PRIX CENTURY INTERNATIONAL QUALITY le 15 Avril 2018 à Genève en Suisse par Business Initiatives Direction (BID), Prix à la Qualité « ARCH OF EUROPE » le 18 Mars 2018 à Frankfort en Allemagne par Business Initiatives Direction (BID), le Prix à la Qualité « QUALITY CROWN » le 24 Novembre 2017 à Londres en Angleterre par Business Initiatives Direction (BID), Prix de la Meilleure Ecole la plus dynamique et la plus Innovante du secteur de l'Education au Togo le 16 Avril 2016 à Lomé au Togo.

L'innovation majeure de cette 8ème édition est la célébration de tous les bacheliers à travers un concert à l'apothéose. Pour tous ceux qui n'ont pas eu l'occasion de bien célébrer leur BAC, un concert des bacheliers était organisé avec plusieurs artistes de la Côte d'Ivoire.