Congo-Kinshasa: Dieumerci Mbokani - Le Congolais s'exprime sur l'intérêt d'Anderlecht

Double buteur pour le lancement de la Jupiler Pro League belge, Dieumerci Mbokani a récidivé le week-end avec un nouveau doublé magnifique lors du succès (4-1) de Antwerp face à Waasland Beveren.

A la fin de la saison dernière, il semblait que le Congolais avait joué son dernier match pour l'Antwerp. Le Great Old retrouve la Coupe d'Europe et c'est surtout grâce à Dieumerci Mbokani. Double buteur contre Charleroi lors du barrage européen la saison dernière, l'homme en avait profité pour faire ses adieux à l'Antwerp. Avant de revenir sur sa décision et de démarrer en trombe l'exercice actuel. Comme si de rien n'était ou presque.

« Je voulais rester et jouer l'Europe avec ce club. C'est vrai qu'il a fallu que j'y réfléchisse un moment et j'en ai aussi parlé avec l'entraîneur et Lucien (Luciano D'Onofrio). En attendant, je connais tout le monde ici et je voulais juste rester. L'arrivée de Vincent Kompany à Anderlecht n'a rien à voir avec ça », a souligné le buteur du Great Old en conférence de presse d'avant match.

L'ancien joueur du Standard et d'Anderlecht est en forme avec quatre buts inscrits en deux matchs. « C'est mon travail de marquer des buts. La principale différence avec la saison dernière, c'est que j'ai fait une préparation complète. L'an dernier, je ne suis arrivé qu'après six ou sept journées. Il y a deux ans que j'ai effectué une préparation complète et je me sens maintenant à cent pour cent. Je suis en forme et j'espère la garder jusqu'à la fin de la saison », a souligné le buteur congolais

À 32 ans, Dieumerci Mbokani n'a rien perdu de son sens de but, il continue à écrire sa légende dans le championnat de ses exploits. Quatre buts en deux matchs, le Léopard est meilleur buteur du championnat belge.