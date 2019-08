Algérie: Handball - L'Algérie renonce aux Jeux Africains Rabat 2019

Prévue du 19 au 31 août 2019, les sélections masculine et féminine d'handball ne vont pas participer aux Jeux Africains à Rabat (Maroc).

La Fédération algérienne d'Handball (FAHB) a annoncé l'absence des équipes nationales homme et dame à la 12eme édition des Jeux Africains qui démarrent au Maroc le 19 août prochain. L'Algérie devait évoluer dans le groupe A avec le Nigéria, l'Egypte et la RD Congo chez les hommes et du côté dames, elle rejoint le Maroc, le Mali et la Guinée Equatoriale lors de la compétition.

« Après des consultations entre le ministère de la Jeunesse et des Sports, le Comité olympique algérien et la FAHB, il a été décidé de ne pas engager les sélections nationales (messieurs et dames) aux Jeux africains de Rabat », a publié la FAHB sur sa page officielle Facebook.