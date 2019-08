Cameroun: Réseau des instances africaines de régulation de la communication - Les 20 ans célébrés à Yaoundé

Sous le très haut patronage de Son Excellence Monsieur Paul Biya, président de la République, chef de l'Etat, le Conseil national de la Communication (CNC) accueille du 12 au 14 décembre 2018, la 9ème conférence des présidents des instances de Régulation de la Communication d'Afrique (CIRCAF) et les festivités marquant le 20ème anniversaire du réseau des instances africaines de régulation de la Communication (RIARC).

Placées sous le thème « 20 ans du RIARC, défis et perspectives », ces assises qui auront pour cadre le Palais des Congrès et l'Hôtel Mont-Febé à Yaoundé, verront la participation d'une trentaine de pays africains. Outre les échanges entre les présidents des instances, le programme prévoit l'élection du président et du vice-président du réseau pour le biennum 2018-2020. En rappel, le réseau des instances africaines de régulation de la Communication (RIARC) dont le Cameroun est membre fondateur est né en 1998 à Libreville au Gabon dans le but de favoriser l'établissement, le développement et l'approfondissement des relations de concertation et d'échanges entre les instances africaines de régulation de la Communication. Le président, (é) Peter ESSOKA