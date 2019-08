Angola: Le ministre de la justice défend le multilatéralisme dans les relations internationales

Luanda — L'Angola défend la médiation et le multilatéralisme dans les conflits internationaux, a déclaré mercredi le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Francisco Queiroz.

Selon le dirigeant angolais, qui a caractérisé les relations internationales modernes, qui selon lui, ont beaucoup évolué, raison pour laquelle les décisions sur la relation internationale ne peuvent pas rester comme avant les guerres mondiales. Actuellement l'humanité ne peut plus dépendre des décisions d'un seul État, aussi puissant soit-il, a-t-il précisé, lors de la cérémonie de signature de la Convention Internationale pour l'Établissement des Accords résultant de la Médiation et lors de la Conférence sur la Médiation et le Résolution des Conflits internationaux à Singapour.

Pour Francisco Queiroz, les décisions unilatérales du type dictatorial impérial des époques passées doivent cesser d'exister et laisser la place aux démocrates multilatéraux de l'époque moderne.

Il a considéré que le rôle des organes de délibération multilatéraux des Nations Unies, des organisations régionales et des organisations non gouvernementales de la société civile fondées sur le droit international , aujourd'hui sont absolument indispensables pour assurer l'équilibre et la justice dans la relation globale et dans le commerce international.