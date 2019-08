Maroc: 7ème conférence internationale sur les énergies renouvelables et durables à Agadir

Mise en relation et opportunités de collaboration entre les experts, les chercheurs, les industriels et les décideurs

La 7ème conférence internationale sur les énergies renouvelables et durables (IRSEC'19) se tiendra du 27 au 30 novembre prochain à Agadir avec la participation d'acteurs pionniers en la matière à l'échelle mondiale.

L'évènement est organisé par l'Espace méditerranéen de technologie et d'innovation (MSTI) en partenariat avec l'Agence marocaine pour l'énergie durable (MASEN) et l'Université Mohammed V de Rabat (UM5).

"L'IRSEC se positionne désormais comme la plus grande conférence scientifique en Afrique et la région MENA dans les domaines des énergies renouvelables, au vu des publications scientifiques qui ont lieu sous sa houlette", selon un communiqué des organisateurs qui font état de plus de 1.100 publications indexées (50% du Maroc).

La conférence ouvre la voie aux possibilités de mise en relation et aux opportunités de collaboration entre les experts, les chercheurs, les industriels et les décideurs intervenant dans les domaines des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, rapporte la MAP.

D'après le communiqué, le champ d'application de cet événement couvre un large éventail de sujets d'actualité, notamment les technologies liées aux énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, les énergies vertes, les changements climatiques, les systèmes énergétiques durables et les réseaux intelligents.

A l'occasion de cette conférence, un grand espace d'exposition sera aménagé pour accueillir les industriels nationaux et internationaux, sachant que plusieurs sociétés ont affiché, à ce jour, leur intérêt pour y prendre part.

En outre, un appel est ouvert jusqu'au 3 septembre prochain pour inviter les chercheurs du monde entier à soumettre leurs travaux de recherche (http://med-space.org/irsec19/submission). Un comité de plus de 120 experts évaluera les travaux des chercheurs pour sélectionner ceux qui seront invités à présenter leurs projets à l'IRSEC'19.

La conférence est appuyée techniquement par l'Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) et l'International Solar Energy Society (ISES), mais aussi par l'Université Abdelmalek Essaadi de Tétouan, la coopération allemande (GIZ) MAScIR et plusieurs organismes nationaux et internationaux de renommée.