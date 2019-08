Cote d'Ivoire: Le Premier ministre offre des équipements médicaux au centre de santé de Gbémazo

En marge des Journées de santé publique, organisées par la mutuelle de développement de Gbémazo (sous-préfecture de Worofla), le Premier Ministre Amadou Gon Coulibaly a offert le 4 août 2019 du materiel médical au centre de santé rural de la localité.

Les équipements ont été remis par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Aka Aouélé, qui y a procédé au lancement des " Journées de communication et de sensibilisation à la vaccination, à la santé maternelle et infantile et à l'Hygiène", organisées par la mutuelle "Actions pour le Développement de Gbémazo".

Ces dons, constitués d'équipements pour la maternité et l'infirmerie, visent à renforcer les capacités du centre de santé ouvert en 2017.

En outre, le ministre et la mutuelle du village ont fait des dons aux "Plus beaux bébés", ceux qui sont à jour de leurs vaccinations et sont régulièrement suivis au centre de santé. Les " Meilleures mamans" ont également été récompensées.

Les journées se tiennent du 4 au 6 août 2019, dans les villages de Gbémazo, Kondogo et Karaba. Leur objectif est de contribuer au changement de comportement, à travers des actions de communication et de sensibilisation, pour l'adoption de bonnes pratiques en matière de santé publique.