Cote d'Ivoire: Le ministre Aka Aouélé exhorte les populations de Gbémazo à adopter de bonnes pratiques de santé

Le ministre ivoirien de la Santé et de l'Hygiène Publique, Aka Aouélé, a participé le 4 août 2019 au lancement des "Journées de Communication et de Sensibilisation sur la Vaccination, l'Hygiène et la Santé Maternelle et Infantile" de Gbémazo, dans la sous-préfecture de Worofla.

Ces Journées, organisées par la mutuelle "Actions pour le Développement de Gbémazo", se tiennent du 4 au 6 août 2019, dans les villages de Gbémazo, Kondogo et Karaba.

L'objectif des rencontres est de contribuer au changement de comportement, à travers des actions de communication et de sensibilisation.

Le ministre a salué le choix du thème et exhorté les populations à adopter de bonnes pratiques de santé qui favorisent la prévention des maladies.

« Allez à l'hôpital. Ne restez pas à la maison quand vous êtes malades. Allez vers les agents de santé. Ils sont là pour vous », a dit Aka Aouélé.

Selon le ministre, la bonne santé de la population, en général et celle de la mère et de l'enfant, en particulier, dépend des consultations prénatales, du respect du calendrier des vaccinations et de l'observation des prescriptions du personnel médical.

Il a également conseillé l'observation des mesures d'hygiène, notamment en maintenant propre le cadre de vie.

Pour le Secrétaire Exécutif de la mutuelle, Bakary Sanogo, l'initiative des cadres, à travers ces Journées, vise à prolonger l'action gouvernementale, en sensibilisant les populations à un meilleur usage des services de santé mis à leur disposition.