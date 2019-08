Ile Maurice: Terrorisme - Liberté conditionnelle refusée au chargé de cours

Sa demande de liberté conditionnelle a été refusée lors de sa comparution devant la Bail and Remand court ce jeudi 8 août. Faisal Muhammad, qui fait face à une accusation provisoire de «threatening to commit an act of terrorism», a été reconduit en cellule.

Selon le Senior District Magistrate, Navish Jheelan, même un couvre-feu ne sera pas suffisant pour limiter tous les risques. Pour rappel, Faisal Muhammad, un chargé de cours à l'université, est accusé d'avoir envoyé un mél de menace au bureau du Premier ministre et d'autres institutions le 26 avril dernier où il faisait référence aux attaques terroristes survenues au Sri Lanka quelques jours plus tôt. Au cours de l'enquête, il a été établi que cet habitant de Coromandel a envoyé une vingtaine de courriels de la même nature pendant deux ans.

Faisal Muhammad et son épouse avaient été arrêtés le 4 mai dernier et lors de la perquisition de leur domicile, la police avait retrouvé des coupures de presse de reportages parlant de terrorisme. La police soupçonne qu'il est également l'auteur des alertes à la bombe visant Bagatelle Mall, les mairies de Quatre-Bornes et Port-Louis, de même que la Cour suprême. Alors que la femme avait nié les accusations, le mari a quant à lui, avoué avoir envoyé ces méls.