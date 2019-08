Ile Maurice: Assemblée nationale - Dernière séance parlementaire le 16 août

Il est presque certain que le 13 août sera le dernier mardi où les députés auront le droit de poser des questions avant la dissolution du Parlement.

En effet, après la séance de ce vendredi pendant laquelle les débats reprendront sur les quatre projets de loi liés au secteur du transport, les travaux parlementaires devraient être ajournés au 13 août, séance qui sera réservée aux questions et aux débats sur les lois du travail. Comme l'exige la tradition, le Premier ministre Pravind Jugnauth devra prévoir une dernière séance, le vendredi 16 août, pour les Private members' motions, celle d'Alan Ganoo sur l'amendement de la Constitution n'ayant pas encore été votée. C'est ce jour-là qu'il devra ajourner le Parlement pour des vacances de trois mois mais le Parlement devra être dissous peu avant la rentrée d'octobre.

Il ne sera pas étonnant qu'une seule Private Notice Question soit posée pendant ces trois séances. Depuis quelque temps, le leader de l'opposition ne profite pas de ce privilège le vendredi, arguant que le jeu ne vaut pas la chandelle de déposer les questions le matin pour avoir des réponses dans l'après-midi.

Par ailleurs, c'est un calendrier particulier qui devra dicter le Premier ministre sur ses décisions. Deux événements de taille l'attendent. D'abord, le pays accueillera le pape François le 9 septembre pour une visite d'une journée. Par la suite, Pravind Jugnauth aura à inaugurer le Metro Express, en septembre toujours. Donc, le chef du gouvernement aura à laisser passer ces deux rendez-vous avant d'aller vers la dissolution du Parlement pour ne pas agir comme un Premier ministre sortant. Il aura également à considérer la tenue de l'élection partielle dans la circonscription de Piton-Rivière-du-Rempart. Le dépôt de candidatures est prévu le samedi 17 août alors que l'élection devrait avoir lieu le 13 novembre.

Recrutements

Pour la séance de ce mardi, les élus de l'opposition ont déjà déposé leurs questions. Du côté du Mouvement militant mauricien, Aadil Ameer Meea aura une question sur le recrutement du directeur de l'Audit. Il semblerait qu'il y ait eu une nouvelle nomination. Rajesh Bhagwan aura, lui, une interpellation sur le poste de Chief Excutive Officer (CEO) d'Airports of Mauritius Ltd et le recrutement de Karl Mootoosamy comme conseiller du gouvernement.

Toujours du côté des Mauves, Franco Quirin interpellera le ministre des Sports, Stephan Toussaint, sur les Jeux des îles et la rénovation du stade George V. Pour sa part, Reza Uteem s'intéresse à des allégations d'abus de pouvoir au Rajiv Gandhi Science Centre, à la route qui traversera la Grande-Rivière-Nord-Ouest et au Fonds de solidarité africain.

Au sein du Parti travailliste, Osman Mahomed aura une question sur le taux de nitrate dans l'eau potable à Port-Louis, une autre interpellation sur le recrutement au ministère de l'Environnement et l'affaire British Americajn Investment. Les questions de son collègue de parti Ritesh Ramful concernent le poste du CEO à la Mauritius Cane Industry Authority, le permis de taxis à l'aéroport, les pêcheurs et le prix de la mélasse.

Les élus du Parti mauricien social-démocrate auront aussi l'occasion d'interpeller les ministres. Patrice Armance adressera quatre questions à Alain Wong tandis que Malini Sewocksingh se penchera sur les enquêtes policières qui piétinent et sur le classement dans le domaine de l'innovation.

Plus de 800 interpellations adressées aux ministres

Depuis la reprise de la session parlementaire le 26 mars jusqu'au 6 août, 773 questions nécessitant des réponses orales et 14 questions écrites ont été déposées. Si on les ajoute à celles de la séance de mardi, le nombre dépassera 800. Lors de la séance de la semaine dernière, Rajesh Bhagwan avait fait ressortir que 220 questions n'avaient pas obtenu de réponses alors que les ministres doivent les déposer au bureau de la clerc. Par ailleurs, le gouvernement a fait voter jusqu'ici 17 projets de loi. Il lui reste les lois du travail et celles du secteur du transport à faire voter.